娛樂 最新消息

續集等22年！潔美李寇蒂斯從媽演到嬤 《辣媽辣妹》是職涯轉捩點

潔美李寇蒂斯（左）在《辣媽辣媽2》當了阿嬤，琳賽蘿涵則當了媽。（迪士尼提供）潔美李寇蒂斯（左）在《辣媽辣媽2》當了阿嬤，琳賽蘿涵則當了媽。（迪士尼提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕潔美李寇蒂斯在2023年憑藉著《媽的多重宇宙》拿下奧斯卡女配角獎，從影多年，她從《月光光心慌慌》的尖叫女王到如今成了幕後監製，雖然演了無數作品，潔美李寇蒂斯卻坦承《辣媽辣妹》是她最喜歡的一部作品，而且絕對是她職業生涯的轉捩點。

潔美李寇蒂斯近日為了新片《辣媽辣媽2》接受媒體訪問，她除了表達對這部電影的喜愛，也透露原因，「最主要的理由是我拍《辣媽辣妹》前完全沒有時間準備，我在星期四得知要接演這部片，星期一就開始拍攝，因為沒時間準備，我只能放手一搏，毫無包袱地投入角色，而這種狀態，在電影裡完全展現出來了。」

琳賽蘿涵（左）、潔美李寇蒂斯回歸《辣媽辣媽2》。（迪士尼提供）琳賽蘿涵（左）、潔美李寇蒂斯回歸《辣媽辣媽2》。（迪士尼提供）

沒想到《辣媽辣妹》獲得票房上的巨大成功，在全球各地也有不錯的迴響，潔美李寇蒂斯說：「它的成功完全超出我的想像，卻也成了我職業生涯的重大轉折。」因為太多人喜愛她和琳賽蘿涵的母女角色，她所到之處，不斷有人問什麼時候要拍續集？

直到22年後，《辣媽辣媽2》才終於出現，潔美李寇蒂斯解釋，那是因為要等演她女兒的琳賽蘿涵年紀大到可以有個十幾歲的孩子。因此在續集電影裡，潔美李寇蒂斯成了祖母，琳賽蘿涵則當了媽，有了個青春期少女的女兒。而這一家人則因為琳賽蘿涵扮演的安娜即將和另一個男人共組新家庭，各自有了不同的煩惱。

《辣媽辣媽2》幾乎是原班人馬回歸。（迪士尼提供）《辣媽辣媽2》幾乎是原班人馬回歸。（迪士尼提供）

雖然和前一集相隔20年多，《辣媽辣媽2》還是盡可能地聚集了原班人馬，除了潔美李寇蒂斯、琳賽蘿涵，劇組還找齊了馬克漢蒙、查德麥可莫瑞，以及兩位華裔女演員趙家玲、宋靜秀，值得一提的是，原本和琳賽在電影中一起組的樂團「Pink Slip」也在續集裡現身。執行製片瑪麗山德琳表示，「這可不是那種兩三年後就推出續集的情況，而是經過那麼長的時間，再突然以罕見的原班人馬回歸，讓大家更珍惜這部作品的特別和重聚的難得。」

同時擔任監製的潔美李寇蒂斯，則深深認同《辣媽辣媽2》的價值觀，她表示這部電影講的是母女情、祖孫情，它關於愛、理解和同理心，還有透過身體互換而體會他人生活的艱辛，「這是一個關於從別人的眼中看世界、並真正理解他們所面對困難的故事。生活對每個人來說都不容易，只是很多時候，我們因為自己過得還算順利，就會理所當然地忽略這一點。」《辣媽辣媽2》已在台上映。

