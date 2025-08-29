晴時多雲

娛樂 最新消息

23位舔中藝人遭約談都裝傻？ 侯佩岑暫緩工作IP竟在台灣

侯佩岑被發現網路IP在8月時一度出現在台灣。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日，陸委會大動作清查、懲處多位在微博轉發《央視》「台灣必歸」貼文的藝人名單，包括侯佩岑、陳妍希、歐陽娜娜等人。文化部今（29）日表示，已完成通知與了解，多數人表達貼文是中國經紀公司所為、不知道貼文有違法的可能，並表達「未來一定會遵守相關法令」，而藝人侯佩岑還被發現8月時，網路IP一度出現在台灣。

文化部長李遠發表公開信。（資料照）

今日文化部表示，針對陸委會清查20多位藝人，目前已經完成通知與了解，部長李遠也發表公開信喊話：「讓世界看見我們台灣，讓我們成為一個有骨氣、有志氣的台灣人。請記得，台灣才是培育你們成長茁壯的家。請記得，我們台灣。」而侯佩岑日前突然宣布，中國工作將暫緩至下個月再進行，引發外界揣測是否與陸委會清查有關。

對此，侯佩岑透過助理澄清，網路上流傳的「暫緩中國工作」屬不實謠言，也在微博向粉絲喊話，「姐姐將在9月回到大家身邊，謝謝寶貝們一直都在。」而侯佩岑的小紅書帳號能看到，8月19日、20日發文IP位置為在台灣，緊接著6天前、4天前的貼文IP又重新顯示到了中國北京，令外界相當好奇。

