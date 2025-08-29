成龍開金口！動員成家班力挺林俊傑 震撼場面曝光

成龍為了林俊傑的新歌獻聲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「JJ」林俊傑力邀成龍合唱新歌《Skibidi》，他分享創作這首歌時的背後心境：「其實我很久沒有寫這麼歡樂的歌了，一開始想到成龍大哥的作品，總是會帶給大家歡樂和能量。但其實歡樂的背後，也有許多努力與辛苦，這是我們身為表演者的日常工作。」MV更出動了成家班跨刀。

JJ透露，錄音時曾請成龍試著以「拍電影帶給大家歡樂」的情緒去演繹，但成龍當下卻笑回：「我想到當時撞玻璃、吊鋼絲的畫面，哪有歡樂啊！」JJ 表示，正是這種反差，讓《Skibidi》更有層次，「我們用一首輕快歡樂的歌，講述我們對作品精益求精的精神，這就是這首歌的核心。」

成龍回憶收到 JJ 合作邀約時，坦言心情既開心又緊張，「JJ 是我非常喜歡的歌手，但我不知道他會寫出什麼樣的歌，一直在問他什麼時候有 demo 可以聽。」坦言第一次聽到歌曲時覺得旋律非常好聽，同時也充滿挑戰，「這是我很少會唱的歌曲類型，尤其是副歌的英文，看歌詞覺得每一句都差不多，但唱起來卻每一句都不同，JJ 說他設計時就是想做成英文繞口令，對我來說真的太難了。」

為協助成龍完成錄製，JJ 特別安排製作老師與配唱老師飛到北京，進錄音室全程參與錄製。成龍表示：「我們錄了一整天，老師一句一句糾正，終於錄完了，但我自己還是不滿意，最近只要有空就會練習聽歌，我覺得如果可以，我願意再試一次，唱得更好。」

林俊傑（左）和成龍推出新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

成龍特別感謝JJ在錄音過程中全程透過連線溝通，隨時聆聽每一段錄音、即時給予建議，「JJ真的很厲害，不但歌唱得好，還是詞曲編的全才，幕前幕後都是一流的。」對於這次合作，成龍笑說聽眾可能會感到驚喜：「我平常很少唱這種類型的歌，這次挑戰了不同風格，可能大家會覺得意外，但我相信會再一次被 JJ 的音樂才華震撼。」

這首歌的MV 中的群演也為畫面注入強大能量，現代舞者的肢體律動，搭配「成家班」剛勁有力的武術表演，舞蹈與動作完美融合，創造出充滿張力的視覺衝擊。JJ 和成龍身上，一個用旋律守護舞台，一個用身體寫下傳奇，兩人用實力和堅持打造出《Skibidi》，呈現出最震撼的視聽體驗。

