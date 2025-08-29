晴時多雲

娛樂 最新消息

（影）李多慧、林襄全員金髮開跳！新歌MV曝光「太空旗袍」美翻

〔記者林欣穎／台北報導〕味全龍啦啦隊小龍女今（29）日驚喜釋出全新作品《CRUSH》Official MV，展現最強女團規格製作，首播即掀起球迷粉絲熱議。

小龍女今釋出全新作品《CRUSH》Official MV。（味全龍提供）小龍女今釋出全新作品《CRUSH》Official MV。（味全龍提供）

由味全龍球團攜手小龍女經紀公司共同打造，《CRUSH》結合光影特效、大型布景、AI動畫與訂製戰隊服裝，營造濃烈的未來科幻感。從視覺美學到舞蹈編排全面升級，小龍女以全新姿態宣告進化，帶來前所未見的視覺震撼。

李多慧（中）、林襄（前排左二）與小龍女成員們全員金髮畫面夢幻。（翻攝自YT）李多慧（中）、林襄（前排左二）與小龍女成員們全員金髮畫面夢幻。（翻攝自YT）

MV中全員金髮、穿上紅色隊服相當火辣，其中最吸睛的亮點，莫過於將傳統旗袍元素重塑為「太空旗袍」，由知名國際服裝設計師申子芹操刀，讓霓虹閃爍的現代音樂與傳統樂器細膩旋律交織下，打造出獨特的東方賽博風格。影片上架後就吸引不少粉絲觀看，不過也有人反映女孩們全金髮差點認不出，但也稱讚MV畫面相當精彩。

小龍女也將於本週末（8/30、 8/31）大巨蛋主場賽後，帶來《CRUSH》MV首跳舞台演出，讓球迷能夠現場感受這股全新能量。此外，官方更預告將推出以MV造型設計的系列周邊商品，持續引爆粉絲期待。

