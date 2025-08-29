晴時多雲

娛樂 最新消息

黃恩賜《九條好漢》擲手榴彈破紀錄 顏佑庭成「噴裝王」

《九條好漢在一班》星兵們進行射擊訓練。（台視提供）《九條好漢在一班》星兵們進行射擊訓練。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《九條好漢在一班》最新一集中，將首次展開「手榴彈投擲」訓練，黃恩賜兌現入伍前「戰帖」，在三次成功擲出60公尺，為全班弟兄爭取到福利。黃鐙輝班長叮囑：「挑戰雖重要，別受傷才是關鍵！」弟兄們熱烈歡呼，蓋瑞大讚：「不愧是前職棒球員！」阿夫則直呼：「我待兩年也不可能投到60公尺！」

《九條好漢在一班》射擊訓練課程講解。（台視提供）《九條好漢在一班》射擊訓練課程講解。（台視提供）

「步槍射擊姿勢變換」練習時，顏佑庭不慎掉了滿地彈匣被封為「噴裝王」，雲朵班長笑說：「叫他放鬆、他卻給我噴裝！怎麼有這麼天兵的人？」顏佑庭則坦言：「當下心都慌了，但真的很想認真做好，太想表現好所以太過用力。」潘君侖力挺弟兄：「其實很感動，他的眼神沒有放棄！」孫其君和曾子余表示：「覺得射擊訓練很帥，很享受過程，很充實、有快感！」

《九條好漢在一班》班長（左）陳樞育、雲朵姐姐、黃鐙輝，十分關心星兵狀況。（台視提供）《九條好漢在一班》班長（左）陳樞育、雲朵姐姐、黃鐙輝，十分關心星兵狀況。（台視提供）

《九條好漢在一班》進行體能訓練課程。（台視提供）《九條好漢在一班》進行體能訓練課程。（台視提供）

隨後基礎體能訓練，針對伏地挺身和平板支撐項目進行強化，黃恩賜幫阿夫計次卻忘了記錄，引發全場爆笑；曾子余直喊「好累」，班長也宣布好消息，新兵開訓典禮將由兩位星兵代表宣誓與授槍，經九位弟兄共同討論後，確定由孫綻代表宣誓、孫其君代表授槍，同時星兵們完成心理健康評量，結果分為「一般組」、「基層幹部協助組」、「心輔幹部協助組」及「未達效度」四類，其中，阿夫失決困擾高達99分、顏佑庭甚至還出現了幻覺的情況，而孫其君則因測驗未達效度，三位班長們憂心：「我們要針對已經了解的狀況多加關心。」

《九條好漢在一班》黃恩賜擲出好成績，星兵們一同歡呼。（台視提供）《九條好漢在一班》黃恩賜擲出好成績，星兵們一同歡呼。（台視提供）

班長們請星兵匿名寫下心裡話與建議，結果不僅全被唸出來，現場笑聲不斷。蓋瑞竟把班長黃鐙輝的名字寫錯，當場被罰抄名字；潘君侖則提出「一天能用三次手機」，沒署名也立刻被班長識破，他甚至大膽建議希望能吃炸雞排、浴室增設浴缸，讓黃鐙輝忍不住問：「你是來度假的嗎？」

《九條好漢在一班》黃鐙輝班長念出星兵的匿名建議。（台視提供）《九條好漢在一班》黃鐙輝班長念出星兵的匿名建議。（台視提供）

顏佑庭則坦言喜歡當兵的感覺，甚至寫下想「簽下去」的願望，不過也補充說睡靠窗會怕，原因是蓋瑞曾跟他講過鬼故事，讓他不敢睡窗邊。除此之外，還有弟兄建議加厚床墊、提升菜色等細節，現場氛圍既輕鬆又充滿生活趣味。

點圖放大body

