娛樂 最新消息

鳳小岳國外街頭遭臨檢 「身體被摸兩遍」驚險過程曝

鳳小岳（左）為宣傳新片《陌路兄弟》上哈林節目。（公視提供）鳳小岳（左）為宣傳新片《陌路兄弟》上哈林節目。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鳳小岳近日為宣傳新片《陌路兄弟》特別登上「哈林」庾澄慶主持公視綜藝節目《哈！真相大白了》。節目中，鳳小岳除了展現一貫的冷靜氣質，也讓觀眾看見他鮮少曝光的幽默一面；一題關於流浪狗的題目，更讓哈林聽了又笑又哭，鳳小岳也分享自己在日本被警察臨檢「被摸了兩遍」的驚險歷程。

《哈！真相大白了》節目當中一道題目：「如果撿到一隻流浪狗，養了一年後，原主人找上門，可以拒絕歸還。真的假的？」貼近日常生活卻又耐人尋味的情境，讓現場來賓鳳小岳、林葉亭等人一時眾說紛紜，陷入激烈討論。

林葉亭（左起）、鳳小岳、納曜上哈林庾澄慶主持公視綜藝節目《哈！真相大白了》答題過程趣味橫生。（公視提供）林葉亭（左起）、鳳小岳、納曜上哈林庾澄慶主持公視綜藝節目《哈！真相大白了》答題過程趣味橫生。（公視提供）

其中鳳小岳力排眾議回答「對」，他的理由並非從法律層面切入，鳳小岳強調「狗狗養久了已經有感情」，甚至已經取了新的名字，就是自己的狗了。他覺得人與動物之間的情感連結更勝法律規定。哈林聽了他說法又哭又笑，還表示「這會讓我很擔心你因為狗狗被抓進去」。

節目專家律師簡大為則表示，如果撿到狗狗，最重要的事是要公開招領至少六個月！六個月後就可以合法成為狗狗的新主人。鳳小岳還搞笑作勢表示，「如果一年後主人來搶狗，那我要跟你拚了！這是我的狗！」為節目增添不少趣味。

另一題「警察臨檢時，要求你交出手機檢查訊息，必須立刻配合」，則讓鳳小岳分享了一段旅行回憶。他提到有次去日本，在路上遇到兩名警察臨檢，對方甚至把他身體摸了兩遍。他當下緊急用所有會的日文與警察對話，但因為語言混亂，警察聽不懂他在說什麼，最後只好作罷，讓他虛驚一場。這段經歷也讓現場來賓忍不住大笑。

