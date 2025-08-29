父涉債務、官商勾結與高利貸！ 虞書欣7天掉粉72萬

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星虞書欣近期風波不斷，繼早前爆出校園霸凌傳聞後，如今又被網友挖出其父親虞丕傑在遭遇政府「限定高消費」期間，仍以現金購買高額精品，並捲入放高利貸、官商勾結等爭議。受一連串負面消息影響，虞書欣在短短七天內掉粉超過72萬。

虞書欣。（資料照；愛奇藝提供）

2019年虞書欣曾在社交平台分享一段影片，提到與父親逛精品店時，偶遇Blackpink成員Lisa與Jisoo。但由於她專注於挑選奢侈品，錯過了上前打招呼的機會。影片中還可見虞丕傑以現金支付高價名牌手袋，寵愛女兒。

然而，該影片後來引發質疑。因為當時虞丕傑正被法院列為「失信被執行人」，未履行債務高達人民幣1500萬元，並被頒布「限定高消費」。他在禁令下仍以現金進行大額消費，被懷疑是為了規避監管。

法律界人士指出，若虞丕傑在「限定高消費」期間仍進行高額消費，恐已觸及「拒執罪」，即故意不履行判決、裁定而妨礙執行，最高可判七年有期徒刑。

同時，財經博主「老潘財商」亦公開質疑，虞丕傑透過旗下「華尚礦業」非法佔用國企資金高達人民幣15億元，且公司稅率異常，疑涉逃稅或財務造假。

此外，虞書欣的家族背景也遭翻出。其祖父虞錫元曾任中國國企新余鋼鐵集團工會主席，而虞丕傑所經營的礦業公司，與該集團業務高度重合，因此被懷疑存在官商勾結。另有消息指，虞丕傑曾以年利率42%放高利貸，涉案金額高達人民幣3780萬元。

