阮經天畏懼人群長達10年 歷經喪母才勇敢揭開傷疤

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們回家吧3》本週嘉賓邀請到影帝阮經天，來自台中的他，北漂超過20年，如今選擇帶著曾寶儀，走進自己在台北的日常。

這次訪問行程從清晨的健身房開始，阮經天笑說運動不是為了變壯，而是給自己一個半小時完全放空的時間，讓心情在一整天裡都能保持輕鬆。他真正專注的其實是「練腿」，理由竟是為了騎摩托車能騎得更快，對他而言，規律生活就像替身體存錢，工作時才有體力盡情花費。

這次，阮經天選擇拍攝的地點不是故鄉台中，而是自己生活的重心台北。這座城市對他來說，是一個屬於自己的地方，也是重新開始的地方。他與曾寶儀一早先到富錦街的涼麵店，邊吃邊聊起屬於阮經天的私生活。他坦言當爺爺奶奶開始出現退化時，他便將他們接到台北照顧，後來母親也放下台中的生活，一起搬來幫忙。日子裡的重擔與壓力，他讓母親常在民生社區散步，發現美食就帶回家，涼麵就是其中之一，也成為阮經天日常回憶的一部分。

阮經天眼神微微一閃，說起這些年的心路歷程：「曾經有10年我怕人群、害怕被評價。直到去年媽媽離開，只剩自己一人，很多事情必須自己面對。走過媽媽曾經走的路，才發現她當年在民生社區的樂趣。」當鏡頭走進他的家，映入眼簾的不是華麗的裝飾，而是爺爺在黃埔軍校的畢業大照與勳章，還有那張陪伴多年的搖搖椅。幾隻貓在家中自由穿梭，牆角堆放著他從小蒐集的舊物件，彷彿一座「阮經天博物館」。

回想與阮經天初次見面，曾寶儀坦言：「當時覺得你外放、銳氣十足，我甚至想躲。」阮經天則自剖，過去表演時雖然心態最自由，但心境多變、充滿憤怒與不安。

