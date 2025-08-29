晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁佑南、劉至翰七夕互槓 搶當「帶貨王」火藥味十足

劉至翰（左起）、梁佑南、余政鴻七夕情人節合體，推廣雲林特產。（民視提供）劉至翰（左起）、梁佑南、余政鴻七夕情人節合體，推廣雲林特產。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕梁佑南、劉至翰今（29日）出席鳳凰藝能與雲林縣政府舉辦的「揪愛雲林×全民農LIVE秀」，受邀擔任雲林農產推廣網紅導師，兩人一碰面就火花四射，現場直接互嗆下戰帖。梁佑南放話：「要把雲林好物變成我的拿手菜！」劉至翰則不甘示弱回應：「看誰的料理能把觀眾迷倒！」一場精彩的美食PK戰就此引爆，雙雙搶當雲林「帶貨王」。

劉至翰（中）趁拍《好運來》空檔出席記者會，擔任料理PK隊長。（民視提供）劉至翰（中）趁拍《好運來》空檔出席記者會，擔任料理PK隊長。（民視提供）

雲林素有「台灣農產廚房」美譽，盛產稻米、蔬果、水產與畜產，是台灣人的餐桌驕傲。此次活動邀來梁佑南、劉至翰及余政鴻擔任網紅導師與主持人，憑藉高人氣與親和力，帶領觀眾「雲端逛市集」。恰逢七夕情人節，梁佑南也開心表示：「今天能和大家一起過節，分享雲林的好滋味，特別有意義。」

劉至翰（右）看主廚的創意料理，誓當雲林「帶貨王」，現場氣氛熱烈。（民視提供）劉至翰（右）看主廚的創意料理，誓當雲林「帶貨王」，現場氣氛熱烈。（民視提供）

梁佑南（中）霸氣端出好料理，誓言用家常菜征服人心。（民視提供）梁佑南（中）霸氣端出好料理，誓言用家常菜征服人心。（民視提供）

兩人分別率領團隊展開料理對決，梁佑南展現霸氣姐姐風範，主打「媽媽的味道」，要用家常菜征服人心；劉至翰則以創意料理挑戰傳統，試圖玩出新花樣。雙方鬥廚藝讓現場氣氛嗨到最高點，觀眾紛紛敲碗期待節目播出。

除了藝人的熱鬧互動，活動也顛覆傳統行銷模式。現場設置「揪愛雲林LINE@」QR Code，讓無法到場的民眾也能透過手機與縣長張麗善「雲端逛市集」，實現「即看即買、產地直送」的便捷體驗。

民視總經理廖季方、副總經理許念台也親臨現場迎賓。廖季方以雲林子弟身分表示，對家鄉農產有深厚情感，更大力讚揚雲林農產品的品質與獨特風味。他強調，《全民農LIVE秀》不只是節目，更是推動台灣好農產走向全國的重要平台。

《全民農LIVE秀》由鳳凰藝能與台灣在地農經整合協會共同打造，透過電視、直播與短影音等多元形式，將台灣好農好物推廣給更多觀眾。此次與雲林縣政府攜手合作，更希望藉由新媒體力量，讓雲林美味走進全台家庭的餐桌。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中