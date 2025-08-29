梁佑南、劉至翰七夕互槓 搶當「帶貨王」火藥味十足

劉至翰（左起）、梁佑南、余政鴻七夕情人節合體，推廣雲林特產。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕梁佑南、劉至翰今（29日）出席鳳凰藝能與雲林縣政府舉辦的「揪愛雲林×全民農LIVE秀」，受邀擔任雲林農產推廣網紅導師，兩人一碰面就火花四射，現場直接互嗆下戰帖。梁佑南放話：「要把雲林好物變成我的拿手菜！」劉至翰則不甘示弱回應：「看誰的料理能把觀眾迷倒！」一場精彩的美食PK戰就此引爆，雙雙搶當雲林「帶貨王」。

劉至翰（中）趁拍《好運來》空檔出席記者會，擔任料理PK隊長。（民視提供）

雲林素有「台灣農產廚房」美譽，盛產稻米、蔬果、水產與畜產，是台灣人的餐桌驕傲。此次活動邀來梁佑南、劉至翰及余政鴻擔任網紅導師與主持人，憑藉高人氣與親和力，帶領觀眾「雲端逛市集」。恰逢七夕情人節，梁佑南也開心表示：「今天能和大家一起過節，分享雲林的好滋味，特別有意義。」

劉至翰（右）看主廚的創意料理，誓當雲林「帶貨王」，現場氣氛熱烈。（民視提供）

梁佑南（中）霸氣端出好料理，誓言用家常菜征服人心。（民視提供）

兩人分別率領團隊展開料理對決，梁佑南展現霸氣姐姐風範，主打「媽媽的味道」，要用家常菜征服人心；劉至翰則以創意料理挑戰傳統，試圖玩出新花樣。雙方鬥廚藝讓現場氣氛嗨到最高點，觀眾紛紛敲碗期待節目播出。

除了藝人的熱鬧互動，活動也顛覆傳統行銷模式。現場設置「揪愛雲林LINE@」QR Code，讓無法到場的民眾也能透過手機與縣長張麗善「雲端逛市集」，實現「即看即買、產地直送」的便捷體驗。

民視總經理廖季方、副總經理許念台也親臨現場迎賓。廖季方以雲林子弟身分表示，對家鄉農產有深厚情感，更大力讚揚雲林農產品的品質與獨特風味。他強調，《全民農LIVE秀》不只是節目，更是推動台灣好農產走向全國的重要平台。

《全民農LIVE秀》由鳳凰藝能與台灣在地農經整合協會共同打造，透過電視、直播與短影音等多元形式，將台灣好農好物推廣給更多觀眾。此次與雲林縣政府攜手合作，更希望藉由新媒體力量，讓雲林美味走進全台家庭的餐桌。

