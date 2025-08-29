晴時多雲

娛樂 最新消息

長澤雅美、蒼井優新片登台！雄影日本片單曝光

〔記者廖俐惠／台北報導〕高雄電影節今（29）日公布「變形日本」單元片單，包括長澤雅美、永瀨正敏、蒼井優、新原泰佑等新作，令人期待。

《浮世繪女兒》由長澤雅美主演。（高雄電影節提供）《浮世繪女兒》由長澤雅美主演。（高雄電影節提供）

本屆「變形日本」單元，由大森立嗣執導的《浮世繪女兒》，邀來長澤雅美主演傳奇繪師葛飾北齋之女應為，不僅重現江戶庶民的日常風景，更揭開名作《富嶽三十六景》誕生背後的創作歷程，繼《百日紅》與《眩：北齋之女》後，再次映照葛飾應為跌宕起伏的內心世界。《普通的孩子》則由《電影旬報》最佳導演吳美保繼《陽光只在這裡燦爛》後再度與編劇高田亮攜手，以輕盈筆觸描繪次世代的日常，蒼井優與瀧內公美詮釋母親角色，童星嶋田鐵太挑大樑，開創跨世代共享的「意想不到的兒童電影」。

《魔女沒條件》。（高雄電影節提供）《魔女沒條件》。（高雄電影節提供）

《我是桐島聰》。（高雄電影節提供）《我是桐島聰》。（高雄電影節提供）

縱橫情色爭議題材漫畫家山本直樹之名作《魔女沒條件》，在小南敏也執導下融合青春與情色氛圍，新原泰佑突破尺度大膽演出，與《幕府將軍》女星向里祐香之間曖昧互動引發矚目；高橋伴明執導的《我是桐島聰》則直面遭日本警視廳通緝近半世紀的連續爆炸案通緝犯桐島聰的一生，重現1970年代的社會動盪不安，再現其漫長的逃亡歲月。

《圖書館奇譚》。（高雄電影節提供）《圖書館奇譚》。（高雄電影節提供）

《等待鋼琴家的時光》。（高雄電影節提供）《等待鋼琴家的時光》。（高雄電影節提供）

同樣備受期待的，還有兩部改編自村上春樹文本的作品。《圖書館奇譚》原為村上春樹圖書館開館典禮特別創作，援引「影子」概念，並充分利用建築師隈研吾設計的空間意象，營造出如迷宮般的光影世界；延伸之作《等待鋼琴家的時光》則將孤獨與幻想推向極致，全片於早稻田大學國際文學館（村上春樹圖書館）拍攝，堪稱村上迷的腦力測驗與朝聖之作。

《睡覺的笨蛋》。（高雄電影節提供）《睡覺的笨蛋》。（高雄電影節提供）

《我推的瑪麗亞》。（高雄電影節提供）《我推的瑪麗亞》。（高雄電影節提供）

《睡覺的笨蛋》改編自石黑正數漫畫，以搖滾與魔幻氛圍，描繪青春中的夢想與迷惘；《我推的瑪麗亞》則是日本導演宮崎大祐獻給音樂的情書，由新生代演員菊地姫奈主演，並邀「月之海」吉他手SUGIZO親手打造配樂，以日本視覺系樂團文化，串連兩個迥然相異又心心相印的世代。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

點圖放大body

