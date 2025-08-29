晴時多雲

娛樂 最新消息

Josh遭罵「臭俗辣」和解樂天！崔荷潾成「最佳救援」親解私下關係

崔荷潾（左）最喜歡近期大巨蛋明星賽這集合作。（翻攝自YT）崔荷潾（左）最喜歡近期大巨蛋明星賽這集合作。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天應援團長阿杰24日在應援舞台公開罵棒球YouTuber台南Josh「臭俗辣」，發言引起網友炎上，日前樂天高層特地與韓籍女神崔荷潾南下致意，成功化解公關危機，崔荷潾也被網友稱是「最佳救援」，她事後也分享與Josh變熟經過。

樂天球團近日在樂天女孩崔荷潾的牽線下，特地南下台南和Josh交流，崔荷潾笑說：「自己就是打打字，到現場就在旁邊喝下午茶。」說起兩人的緣分，始於2022年明星賽，當時兩人第一次見面便留下合影，她還直接說：「要約要一起拍影片。」隨著時間累積，兩人也真的陸續合作，讓這份交情在鏡頭前後持續延伸。

崔荷潾（左）與Josh於2022年初次見面。（翻攝自IG）崔荷潾（左）與Josh於2022年初次見面。（翻攝自IG）

而至於外界對兩人關係感到好奇，身邊朋友還曾私下問她是不是跟Josh在一起？崔荷潾笑說：「謝謝安娜出現，讓我們有更多話題還有火花！」她更大方分享自己心中的Josh，她認為，Josh影片中和私下都是一樣的，「邏輯清晰、很會聊天，也很清楚知道自己的目標，也是一個貼心溫暖的人。」語氣中滿是肯定。

崔荷潾（左）與Josh擁有好交情。（崔荷潾提供）崔荷潾（左）與Josh擁有好交情。（崔荷潾提供）

聊到最喜歡的合作影片，崔荷潾表示，很喜歡8月中發布的《跟崔荷潾一起看明星賽！能請河智媛對我提出邀約...？》一起看明星賽的影片，「明星賽太多效果，我們很像吃瓜群眾看得很開心，也是我們久違再一次合體拍影片！」每次兩人自然又真誠的互動，也在影片中展現出她與Josh之間的深厚情誼。

最後，崔荷潾也有一些話想說，「請大家給願意努力的工作人員一點鼓勵，也請大家可以多多看到我們好的地方。」她透露，「球迷在意戰績在意表現，都是很正常的事情，希望粉絲們不要再為這件事情吵架了，我們也會繼續努力，謝謝！」

點圖放大body

