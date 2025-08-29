晴時多雲

娛樂 最新消息

蔡依林「戀愛」了！情牽31歲泰國男神Tor 全身濕透被拍捨不得分開

蔡依林攜手泰國男神Tor甜蜜互動。（華納音樂提供）蔡依林攜手泰國男神Tor甜蜜互動。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林選在七夕情人節推出新歌《Pillow》MV，男主角邀請到泰國炙手可熱的男神「Tor」塔納波·里拉塔納卡鄒參與演出，兩人的甜蜜互動在MV中充滿火花。

榮獲多屆視帝的Tor，被譽為泰國新生代最受矚目的國際男星之一，在社群平台上擁有數百萬粉絲追隨。Tor橫跨戲劇、電影、音樂與時尚領域，多元發展展現超高人氣，這次更特別排開工作，親自飛來參與MV拍攝，力挺與Jolin的首次合作。

蔡依林與Tor首次合作拍出最真摯的戀愛氛圍。（華納音樂提供）蔡依林與Tor首次合作拍出最真摯的戀愛氛圍。（華納音樂提供）

Jolin分享自己在拍攝時也投入在劇情中戀愛的愉悅氛圍中，她笑說在鏡頭前必須要「一秒談戀愛」立即進入狀態：「當導演喊『Action！』 的時候，就必須馬上進入戀愛狀態，只是今天的『約會』比較大陣仗，鏡頭外有好多工作人員。」

其中最令人難忘的橋段，莫過於兩人在大雨中共舞的對手戲！Jolin與Tor在傾盆大雨下擁抱、對視，甚至全身濕透，雨滴與燈光交錯間，營造出強烈的臨場感。即便被大雨淋濕，兩人依然緊緊相依，彷彿捨不得分開，眼神交會中流露出深刻的情感連結。

拍攝過程中，導演不斷「加戲」，臨時要求兩人對視、轉圈、貼近彼此，只為捕捉最自然的親密互動，讓這段畫面更加真實動人，也成為粉絲最期待的經典場景之一。

蔡依林與Tor在大雨中耍浪漫。（華納音樂提供）蔡依林與Tor在大雨中耍浪漫。（華納音樂提供）

隨著浪漫情節不斷上演，現實與戲中的戀愛氛圍逐漸重疊，直到最後一場戲在導演宣布拍攝結束後，他們竟沒有鬆開彼此的手，而是攜手跑出了片場，象徵著此時真正的愛情才剛開始。

Jolin更大讚男主角Tor的專業表現，稱他自然流露的情感讓拍攝更貼近真實氛圍。Tor拍攝後也直呼現場氣氛實在太浪漫，甚至笑說：「現實生活中還沒做過這麼浪漫的事！」

