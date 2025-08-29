晴時多雲

娛樂 最新消息

吳念真私下寵孫不去洗澡 突告誡孫子一事：不然打斷你的手

吳念真（左）同台兒子吳定謙談及升格為阿公之後的生活日常。（TVBS提供）吳念真（左）同台兒子吳定謙談及升格為阿公之後的生活日常。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《TVBS看板人物》日前邀請吳念真與兒子吳定謙父子檔同台，暢談家庭故事與舞台創作。身為《八月在我家》導演的吳定謙談及此次作品，坦言平時難以看見別人家庭的真實互動，但透過舞台劇卻能窺見熟悉的縮影，「其實這些事情是發生在很多家庭裡，也許可以讓某些人來看，會覺得是某種『療癒』，那種『療癒』是說，其實你遇到的問題別人也有遇過。」他更半開玩笑地說，看完戲會覺得劇中一家人「真的是好恐怖」，回到自己家反而會覺得「其實還蠻可愛的！」

聊到吳念真升格阿公後的生活，吳定謙爆料在兒子抓周時，吳念真竟把電影場記板丟到一旁，還半開玩笑叮嚀：「抓這個阿公就打斷你的手」，場面溫馨又逗趣。

吳念真在節目中分享很喜歡舞台劇的原因。（TVBS提供）吳念真在節目中分享很喜歡舞台劇的原因。（TVBS提供）

談到日常，吳念真甚至為了不錯過與孫子的晚間視訊，常常吃飽後猶豫要不要立刻去洗澡，一邊怕錯過寶貴時刻，一邊又怕被太太嫌棄拖延，生活節奏全被孫子左右，主持人方念華也笑著點出：「這就是要為誰『犧牲』。」

回到舞台專業，吳定謙則強調，舞台劇最迷人的地方在於「觀眾也是創作的一份子」，包含現場觀眾的笑聲、淚水與呼吸，以及與演員的情緒交織，使每一場演出都是不可複製的特別，吳念真聽了則補充，戲劇的發生早已超越舞台本身，「那是此刻社會的一個角落，許多真實的情感同時正在發生。」他坦言，正因為人與人能如此靠近、情感能真實連接，「這也是我很喜歡舞台劇的原因之一。」

