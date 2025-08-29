滿身刺青被疑不好相處！Marz23揭與詹雯婷驚人緣份

〔記者陽昕翰／台北報導〕Marz23力邀Faye詹雯婷合作全新單曲《不簡單的歌》，坦言這首歌承載了他生命中對於勇氣與重生的深刻體悟，包括父親安迪的離開與兒子的誕生。

Marz23與詹雯婷合作新歌《不簡單的歌》。（華納音樂提供）

Marz23談到：「人生的每個階段都對應不同的能力，對我來說都很不簡單，但也所幸走過來了，就像每個還堅持住的人一樣。真的要說最困難的，大概是送走父親與迎接兒子的這兩個人生巨變吧。」

請繼續往下閱讀...

談到與Faye的合作，Marz23形容是一場「命中注定」的安排，「三年前在創作時，我就直覺想到Faye的聲音能詮釋副歌的宿命感，但當時我們並不認識。一年後，我在月子中心抱著兒子時，突然好奇搜尋Faye的資料，結果發現她的生日竟然跟我兒子同一天，當下真的愣住。就在同一刻，手機傳來朋友的訊息，說最近在忙Faye的工作，我立刻透過朋友遞出邀約，Faye也馬上答應了！」

Faye則回憶，第一次接觸Marz23時，對他的印象有些距離感，「一開始覺得他刺青很多，外型酷酷的，感覺不好相處；但後來聽到他的音樂，完全改變了印象。」她說，這份「真誠」成為她對他的第二印象。

直到接到《不簡單的歌》的合作邀約，Faye才真正認識這位創作人，「他其實非常善良、真誠而且直接。我覺得他的音樂之所以能打動人，是因為他的想法很單純，不複雜，反而有更加笑說，私底下的Marz23十分細心又有禮貌，「有時候甚至會有點過於客氣，讓人不好意思。」她感性補充：「我覺得他在這個行業裡是一個帶著使命感的人，那是一種很隱隱的信念感，而我在和他合作的過程中，也真切地感受到了這份力量。」

