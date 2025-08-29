晴時多雲

娛樂 最新消息

搶SJ門票靠玄學？粉絲拜月老求進大巨蛋 座位圖、小卡全出動

Super Junior 20週年將與粉絲共度。（遠雄創藝提供）Super Junior 20週年將與粉絲共度。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Junior將在11月15、16日於大巨蛋連唱兩天，據悉此次確定沒有加場，讓許多台灣E.L.F.（粉絲名）都摩拳擦掌。粉絲為了搶到票，除了練手速、跑網咖之外，還有人尋求「東方神秘力量」，要神明幫忙加持。

粉絲準備SJ小卡以及座位圖去拜月老。（粉絲授權提供）粉絲準備SJ小卡以及座位圖去拜月老。（粉絲授權提供）

近期台灣歌迷要搶的票不少，先是TWICE在高雄世運主場館，再來Super Junior大巨蛋場也要分三階段售票，住在新莊的不具名粉絲今天（29日）受訪，透露喜歡SJ長達8、9年，為了搶到門票，日前前往新莊保元宮祭拜，除了準備月老最喜歡的「雙數」甜食當作供品之外，還自備Super Junior的各種小卡，以及大巨蛋座位圖，「聽說拜月老到時候可以放座位圖，然後想坐哪裡圈起來，給月老看」。

上面可見SJ的小卡以及雙數的甜點，下面還壓著座位圖。（粉絲授權提供）上面可見SJ的小卡以及雙數的甜點，下面還壓著座位圖。（粉絲授權提供）

儘管沒有擲筊、求紅線，不過她笑說，自己比平常拜月老還要認真，畢竟SJ 20週年的「SUPER SHOW 10」是一個里程碑，且是第一次進大巨蛋，她當然不排斥各種方法，希望神明保佑能讓她一睹偶像風采。

另一位葉小姐則分享，由於怕小卡被偷，因此沒有帶著小卡去拜月老，不過每次想要抽參加簽售資格或者買演唱會票前，都會帶供品去拜拜，「月老這幾次都有讓我心想事成耶，我覺得我搶票蠻順利，所以我一直去還願，而且我幾次簽售都有去拜也都有中，雖然可能也是我自己有抓住那個數量，但拜拜可以讓人更安心，玄學的奧妙。」

售票時間：

2025.8.28 （四） 13:00 – 22:00 E.L.F. MEMBERSHIP （GL）預購

2025.8.29 （五） 13:00 – 16:00 國泰世華CUBE卡友優先購

2025.8.30 （六） 13:00 拓元售票系統正式開賣

點圖放大header
點圖放大body

