王子有喜了！七夕情人節驚喜曝光 原來緣分藏很深

「王子」邱勝翊推出新歌《Love You So Bad》。（喜鵲娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「王子」邱勝翊暌違5年推出新歌《Love You So Bad》，特別選在七夕情人節這天數位上架，MV也同天上線，是送給歌迷的情人節禮物！

王子透露，當時聽見Demo時覺得記憶度高、旋律朗朗上口，因此決定自己也參與填詞部分，更苦練饒舌部分，歌詞是想要表達在感情中經歷分合挽救的過程，想要透過這首歌讓聽眾有共鳴，對於感情都能更成熟去面對。

「王子」邱勝翊為了新歌挑戰饒舌。（喜鵲娛樂提供）

這首歌的製作人邀來陳又齊合作，說起淵源，陳又齊談到：「以前在當製作助理時就有跟王子合作過，現在當《Love You So Bad》製作人，覺得跟王子緣分真的很深，錄音過程也誇讚王子很認真討論調整，就是要唱到最好！」

導演彭道森則跨刀拍攝MV，主要是因為弟弟邱宇辰大力推薦，而促成了這次的合作，王子說：「導演很用心的溝通畫面，很有耐心跟想法，工作起來非常舒服」，彭道森導演則開心的表示：「第一顆鏡頭抓到後，有種開局就很順的感覺，期待大家看到完整版的MV。」

