日劇女神水川麻美《零日攻擊》現身！台男星高雄熱吻 拍完竟哭了

水川麻美（左）在《零日攻擊》摸胸肌挑選裸男。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台劇《零日攻擊》本周六推出第5集《兩岸密屍》，也是日劇女神水川麻美登場的集數，水川麻美飾演的神祕角色，變身仲介客，安排一堆半裸猛男讓段鈞豪摸胸肌挑選；接著她上演一連串驚險動作場面，包括遭黑衣人追捕，大打出手。此外，她跟張洛偍更有一場臉紅心跳的吻戲，對戲結束，張洛偍直接哭出來。

水川麻美（右）、張洛偍在《零日攻擊》有一場臉紅心跳的吻戲。（牽猴子提供）

水川麻美這回來台拍戲，最大挑戰是理解並說出大量中文台詞，「開拍前一個月，我無論走到哪、做什麼事，都在不停地默念台詞」。在驚險節奏裡，難得有一段浪漫吻戲，她回想：「張洛偍先生是一位非常純真的人，在拍攝需要彼此靠近的場面時，他真的會害羞，這讓我印象深刻。拍攝結束時，他甚至哭了出來，我也忍不住被感染落淚，兩人互道辛苦並相擁告別。」

不只吻戲，張洛偍還被電到：「比較親密的戲開拍前，我們有先走戲，互相確認彼此有沒有介意的地方。我們兩個都很放鬆，合作非常有默契，一點也不尷尬，從頭到尾都很自然順利。比較有趣的是，我在這部戲唯一一次NG，是因為不小心被水川麻美的眼神電到，當場突然忘詞，結果全劇組都笑翻了。我還開玩笑說，身為粉絲突然當機很正常吧！」

張洛偍坦言：「我本來就是水川麻美的粉絲，看過她很多作品，非常欣賞她自然又有實力的演技。這次真的很幸運，最讓我印象深刻的是，她不管在片場還是休息時，都非常認真看劇本、練習中文。用不熟悉的語言演戲難度很高，但她表現得既專業又投入，真的很敬佩她。」

水川麻美（左）與張洛偍在《零日攻擊》對戲很多。（牽猴子提供）

水川麻美難得與台灣劇組合作，她說：「我原本擔心文化與語言的差異會對拍攝造成什麼影響，畢竟我是加入台灣劇組的一份子，這對我來說是一項挑戰。但實際開拍後，發現根本不需要擔心。工作人員與演員都給予我非常大的支持，大家投入認真、誠摯的能量製作作品，這股力量甚至超越了國界。這段時間對我來說是一次充滿學習與領悟的寶貴經驗。」

水川麻美（左）在《零日攻擊》遭黑衣人追捕，上演一連串驚險動作場面。（牽猴子提供）

水川麻美劇中飾演不擇手段想取得綠卡的日籍人士，張洛偍扮演的刑警則為中配後代，加上「中國密客」段鈞豪、半導體大會的華裔主講者倪安東、國安局科長張詩盈、警員阿龐，全都捲入一場演習飛彈將被操控射向美艦的陰謀。本集揭開滲透危機的同時，也從中配小孩的認同問題，突顯台灣土地應該包容不一樣身分的住民。

水川麻美主演的《零日攻擊》第五集都在高雄取景。（牽猴子提供）

此外，這集全集都在高雄取景拍攝，有場演習的戲在高雄中央公園站取景，水川麻美十分驚豔該處建築之美，沒想到高雄的捷運站居然能與公園結合得非常有設計感。

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

