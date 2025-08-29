鐘鉉生前愛犬Roo15歲過世！網淚崩：在天堂和爸爸團聚了

鐘鉉生前十分疼愛Roo，如今一人一狗在天堂團圓了。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國團體SHINee的已故成員鐘鉉在2017年12月逝世，他生前飼養的15歲愛犬Roo（星露）也傳出昨天（28日）過世，讓家人很是想念。

鐘鉉愛犬Roo深受粉絲歡迎。（翻攝自IG）

Roo是隻臘腸犬，2010年由鐘鉉領養並送給姊姊金素丹當生日禮物，至於為什麼叫「星露」（별루）呢？鐘鉉生前透露，「星露在宿舍睡了一天，但在珉豪的T恤上面大便了，覺得很不好意思，所以就讓珉豪取名，珉豪說真的不怎麼樣（별로），所以就叫牠별루了。」2018年星露失蹤，姊姊還急著尋找愛犬，所幸最後找回了Roo，姊姊還在IG上報平安，讓大家放下心中大石頭。

鐘鉉姊姊經營的Roo IG帳號宣布Roo已經過世。（翻攝自IG）

昨天姊姊在IG發文，宣布Roo在28日過世，「Roo啊，謝謝妳這段時間的陪伴，托妳的福讓我笑了很多，也能繼續撐下去，希望妳在那邊能夠平安，妳會永遠守護著我跟媽媽對吧？無論何如何都愛妳，而且我已經想妳了。」網友紛紛表示，「Roo祝妳旅途愉快，爸爸鐘鉉在等妳喔」、「在天堂和我們摯愛的鐘鉉一起了」、「聽到我們公主過世的消息，真的很難過」、「跟鐘鉉爸爸團聚了」。

