涂晨洋容貌焦慮砸50萬「雷射上百次」 因貪小便宜意外發現罹癌

涂晨洋在《聚焦2.0》透露過去曾罹患大腸癌。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕鄉土劇男演員涂晨洋曾拍攝多部電視劇及廣告，即使已經53歲仍注重保養，最近出席《聚焦2.0》分享過去廣告試鏡因本人外貌不符合期待，慘遭換角，讓他產生嚴重容貌焦慮，為此砸下50萬醫美治療，進行超過百次的雷射療程。此外他曾因「貪小便宜」的心態，做了免費糞便潛血篩檢，因平常注重飲食健康，自覺應該沒有問題，不料竟查出確診大腸癌，隨即接受「無麻醉」大腸鏡手術，讓他大喊超痛。

涂晨洋自嘲因貪小便宜心態撿回一命。（年代提供）

涂晨洋在節目中提到過去參加廣告試鏡時狀態不佳，發現攝影師在拍攝時逐漸面露難色，事後才得知廣告商認為「本人與照片差太多」，最終慘遭換角，自信心大受打擊，他也因此產生強烈容貌焦慮，下定決心進廠維修。他坦言年輕時不懂保養，長了滿臉痘痘，導致臉部留下不少坑疤，因此光是雷射治療就做超過100次，加上法令紋填充及拉皮，在臉上花費竟超過50萬元。

請繼續往下閱讀...

涂晨洋曾因「本人與照片不符」慘遭換角，信心大受打擊。（年代提供）

涂晨洋透露自己曾罹患大腸癌第0期，他自認生活習慣健康，不菸不酒，平時都吃水煮餐並每天健身運動。在一次接種疫苗時因「貪小便宜」心態，免費做了糞便潛血檢查，竟意外查出確診大腸癌，嚇得他趕緊到醫院複診，為了移除病灶，他選擇進行「無麻醉」的大腸鏡手術，結果痛到直呼：「雷射都沒這麼痛！」他認為罹癌可能與壓力有關。現場沈名吟醫師則表示飲食、體質及環境都是可能致癌的因素，由於大腸癌普遍是從息肉長出，因此建議每三年應定期進行大腸鏡檢查。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法