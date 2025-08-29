晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鬼月命理警訊一次看！詹惟中點名「這些人」出門要防卡陰

〔記者侯家瑜／台北報導〕農曆七月俗稱「鬼月」，本月23日鬼門開，恰逢24節氣之一的處暑，加上本年適逢雙春閏月，被視為陰上加陰的特殊月分。對此，知名命理師詹惟中日前接受本報訪問時，特別提醒大眾在此期間要留意「鬼迷心竅」的影響，不同生年尾數的人，恐怕會面臨不同挑戰。

詹惟中。（中天提供）詹惟中。（中天提供）

詹惟中指出若西元出生年尾數為「4」的人，夫妻之間容易出現爭吵與懷疑，關係恐因此受損；尾數「5」的人，則須小心兄弟背叛、朋友反目，甚至夫妻感情惡化，孩子也可能出現被「卡到」或學習退步的情況。尾數「6」與「8」的人，與長輩之間恐出現健康或情緒困擾，包括疾病、憂鬱與過度焦慮。

至於尾數「7」與「9」者，則要防止自己陷入疑神疑鬼，甚至產生幻覺或「鬼遮眼」的情況；尾數「0」的人，職場恐不順利，甚至遭遇小人陷害。尾數「1」者需謹慎交友，以免遇人不淑，甚至無端捲入麻煩；尾數「2」的人要特別留意健康狀況；尾數「3」的人，則在外出、洽公或出國時，要小心交通安全，避免因「卡陰」而發生意外。

詹惟中也提醒鬼月不必過度恐慌，更重要的是保持心態正向，避免情緒失控與過度猜疑。他強調：「心正不怕鬼」，多行善積德、保持平穩，才能順利度過這個特殊月分。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中