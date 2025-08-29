鬼月命理警訊一次看！詹惟中點名「這些人」出門要防卡陰

〔記者侯家瑜／台北報導〕農曆七月俗稱「鬼月」，本月23日鬼門開，恰逢24節氣之一的處暑，加上本年適逢雙春閏月，被視為陰上加陰的特殊月分。對此，知名命理師詹惟中日前接受本報訪問時，特別提醒大眾在此期間要留意「鬼迷心竅」的影響，不同生年尾數的人，恐怕會面臨不同挑戰。

詹惟中指出若西元出生年尾數為「4」的人，夫妻之間容易出現爭吵與懷疑，關係恐因此受損；尾數「5」的人，則須小心兄弟背叛、朋友反目，甚至夫妻感情惡化，孩子也可能出現被「卡到」或學習退步的情況。尾數「6」與「8」的人，與長輩之間恐出現健康或情緒困擾，包括疾病、憂鬱與過度焦慮。

至於尾數「7」與「9」者，則要防止自己陷入疑神疑鬼，甚至產生幻覺或「鬼遮眼」的情況；尾數「0」的人，職場恐不順利，甚至遭遇小人陷害。尾數「1」者需謹慎交友，以免遇人不淑，甚至無端捲入麻煩；尾數「2」的人要特別留意健康狀況；尾數「3」的人，則在外出、洽公或出國時，要小心交通安全，避免因「卡陰」而發生意外。

詹惟中也提醒鬼月不必過度恐慌，更重要的是保持心態正向，避免情緒失控與過度猜疑。他強調：「心正不怕鬼」，多行善積德、保持平穩，才能順利度過這個特殊月分。

