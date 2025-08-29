晴時多雲

吳淡如低劑量斷層掃描 曝肺部有小白花

知名作家吳淡如。（翻攝自吳淡如臉書）知名作家吳淡如。（翻攝自吳淡如臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕作家吳淡如今（29）日上午在臉書發文透露一早做低劑量斷層掃描健檢，她說：「雖然我的肺部看起來那些小白花一點也沒打算要消失，不過醫生說他們都乖乖地沒有長大。」

後來吳淡如從醫院出來，跟指導教授說：「老師，我今天開始寫論文了！」透露這就是天命要她畢業，接著表示自己也有檢討，她說:「我的生活習慣不太好，太晚睡的，應該也來學蔡依林一下，如果我可以早睡一點，每天清晨起來來跑步，說不定在80歲的時候可以得到女子組的世壯運馬拉松前三名。」

吳淡如還曝光與醫師對話：「那…醫生，可以不要每年來嗎？我都檢查這麼多年了，比如說延長到一年半再來檢查如何？」還想討價還價，但醫生沒有允許，稱她這種高危險肺腺癌家族，還是每年來報到比較好。

透過發文，吳淡如提醒大家，家裡只要有人有肺部疾病，目前手續費很少，她舉例自己總共大概繳了500多元，就可以接受低劑量斷層檢查，「每一年我這樣提醒，都有人去檢查，很早期就發現了。」

「低劑量」通常指使用極低劑量的輻射進行的醫學影像檢查，最常見的應用是低劑量電腦斷層掃描（LDCT），用於肺癌篩檢。

