搶門票還得搶高鐵票！超犀利趴撞中秋連假 首兩組卡司「都是大咖」

由五月天領軍的超犀利趴，今年遇上中秋節連假。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕第十四屆超犀利趴確定在今年10月4、5日登場，地點則南移到高雄巨蛋舉行，由於剛好撞上中秋節連假，因此粉絲緊張說不只要搶門票還得搶高鐵票，而高鐵中秋節車票已在今（29日）凌晨開賣，在超犀利趴尚未公布購票資訊下，不少粉絲只能先搶高鐵票試運氣，而看到演出名單前兩組，有網友欣喜留言：「都是大咖！」

由五月天領軍的超犀利趴向來被粉絲視為每年夏天的音樂盛事，但今年夏天五月天巡演行程忙碌，再加上各種因素，演出時間稍微晚一些，10月初才會登場，而且還巧合的遇上中秋節連續假期。

趙傳（左三）曾擔任五月天演唱會嘉賓，這次也將加入超犀利趴演出陣容。（相信音樂提供）

目前超犀利趴最先公布的卡司是資深歌手趙傳，之前他曾受邀擔任五月天演唱會嘉賓，雙方合唱彼此的經典歌曲《我是一隻小小鳥》還有《洋蔥》，當時阿信還興奮說：「大家都會說從小聽五月天的歌長大，終於今天我們可以說從小聽傳哥的歌長大。」這次五月天則特別邀請趙傳參與超犀利趴演出，名單公布當下，留言區一整排「哇！」非常驚喜，歌迷還留言很想現場聽趙傳飆高音。

玖壹壹將參加超犀利趴演出，歌迷非常期待。（翻攝自臉書）

就在高鐵中秋連假車票要開賣前，超犀利趴再公布一組演出名單，正是本土天團玖壹壹，同樣讓粉絲很驚喜，有歌迷留言：「必須搶票了！」也有網友擔心：「天啊，好難搶喔！」期待超犀利趴儘快公布完整演出名單還有售票資訊。

