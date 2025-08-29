蔡尚樺情牽球星林秉聖 七夕首發聲

蔡尚樺（右）與小8歲球星林秉聖傳緋聞，但她絕口不提戀情，昨晚罕見發聲。（翻攝自蔡尚樺臉書、記者吳孟儒攝）

〔記者林南谷／台北報導〕最美節目主持人、前主播蔡尚樺去年與小8歲球星林秉聖傳出緋聞，2人始終未承認戀情，近期卻因一起偷拍事件再成焦點，林秉聖曾就讀文化大學，爆出他住學校宿舍沐浴遭針孔偷拍且影像外流，蔡尚樺在事隔多日後首度發聲。

今（29）日是七夕情人節，蔡尚樺昨晚搶先在臉書發文，透露面對年齡焦慮，就把歲月當成禮物，「畢竟今天已經是你餘生最年輕的一天，一定要盡情享受每一秒，並且打從內心深信現在的你，比過去任何時刻都更迷人更有魅力，全心全意愛自己，一起用力的去閃閃發光吧！」

發文中，蔡尚樺絕口不提感情事，網友粉絲也很貼心只關注她甜美外貌「也太美了吧」、「天花板級女神尚樺美女」、「真的是美的無法形容，更迷人更有魅力」。

特別的是，男星亮哲俏皮留言虧蔡尚樺：「你還不用焦慮⋯交給我們來焦慮就好。」引來本尊蔡尚樺甜回應：「你一直超帥，不用焦慮。」

