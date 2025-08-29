晴時多雲

娛樂 最新消息

秀智被爆「閃婚企業代表」嚇壞 本人傻眼：我嗎？

秀智被傳即將結婚。（資料照；Netflix提供）秀智被傳即將結婚。（資料照；Netflix提供）

〔記者胡御柔／台北報導〕南韓女星秀智近日無端捲入婚姻謠言，被傳將與美妝品牌APR代表金炳勳結婚。消息一出隨即在各大社群平台擴散，引發熱議。然而，秀智所屬經紀公司Management SOOP立刻嚴正澄清，強調消息純屬捏造，並揚言將追究散播謠言者的法律責任。

Management SOOP代表金章均昨（28日）透過社群發聲，直言：「若被我抓到散布謠言的人，我一定會教訓你。」表明已準備採取法律行動，強硬態度引發關注。

事實上，秀智與金炳勳毫無交集，甚至彼此並不認識，兩人之間並無任何聯繫，相關爆料完全是子虛烏有。最初的謠言來自網路貼文，聲稱「秀智即將與某某代表結婚，很快就會公開消息，兩人非常合適」，隨即被大肆轉傳據韓媒《Dispatch》報導，秀智本人得知後也相當錯愕，甚至反問身邊友人：「我嗎？結婚嗎？」顯示完全摸不著頭緒。

