苦苓長得奇怪嗎？ 自曝小小孩看他竟不哭

〔記者林南谷／台北報導〕69歲作家苦苓不走帥哥路線，但外貌也算正常人，他在臉書發文透露日前搭坐高鐵自由座的最後一排，窗邊有人坐，他則坐在走道邊，中間的位子空著。

車到台中，座位很快就滿了，苦苓看到一位年輕太太推著嬰兒車上一名小小孩，站在車門邊，他趕快移坐到中間，把走道旁的位子讓給她，但太太不知道要如何處理嬰兒車（放大行李的位置已經滿了），苦苓請她先把小小孩放在座位上，再把椅背打直，讓在椅子後面有放嬰兒車空間。

小小孩起初還在哭鬧，苦苓自曝：「我就溫柔的勸他寶寶乖不哭哦，可能我長得有點奇怪，他竟然不哭了，張大眼睛看著我，直到媽媽忙完了過來把他抱在懷中。」

太太下車時，苦苓護著站在座位上的小小孩，等年輕媽媽把嬰兒車拉出來準備好載他，「媽媽終於順利要下車了，不停的跟我道謝，小小孩坐在嬰兒車上，還舉起小手跟我掰掰。」看著母子倆背影，苦苓心情愉悅，心中充滿了感謝，「謝謝妳不辭辛勞為台灣生養下一代，也希望我們能承諾他，一個更好的未來。」

