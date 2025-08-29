晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

苦苓長得奇怪嗎？ 自曝小小孩看他竟不哭

苦苓在臉書發文常引發共鳴。（翻攝自苦苓臉書）苦苓在臉書發文常引發共鳴。（翻攝自苦苓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕69歲作家苦苓不走帥哥路線，但外貌也算正常人，他在臉書發文透露日前搭坐高鐵自由座的最後一排，窗邊有人坐，他則坐在走道邊，中間的位子空著。

車到台中，座位很快就滿了，苦苓看到一位年輕太太推著嬰兒車上一名小小孩，站在車門邊，他趕快移坐到中間，把走道旁的位子讓給她，但太太不知道要如何處理嬰兒車（放大行李的位置已經滿了），苦苓請她先把小小孩放在座位上，再把椅背打直，讓在椅子後面有放嬰兒車空間。
小小孩起初還在哭鬧，苦苓自曝：「我就溫柔的勸他寶寶乖不哭哦，可能我長得有點奇怪，他竟然不哭了，張大眼睛看著我，直到媽媽忙完了過來把他抱在懷中。」
太太下車時，苦苓護著站在座位上的小小孩，等年輕媽媽把嬰兒車拉出來準備好載他，「媽媽終於順利要下車了，不停的跟我道謝，小小孩坐在嬰兒車上，還舉起小手跟我掰掰。」看著母子倆背影，苦苓心情愉悅，心中充滿了感謝，「謝謝妳不辭辛勞為台灣生養下一代，也希望我們能承諾他，一個更好的未來。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中