麥可傑克森長子Prince浪漫訂婚！ 甜曬合影向父親致敬

〔記者胡御柔／台北報導〕流行巨星「麥可傑克森」（Michael Jackson）辭世已逾16年，他的大兒子「王子」普林斯（Prince Jackson），近日傳來喜訊，他與愛情長跑8年的女友茉莉．席爾曼（Molly Schirmang）正式訂婚。

「王子」普林斯（Prince Jackson），與茉莉．席爾曼（Molly Schirmang）正式訂婚。（翻攝IG）

普林斯於27日透過社交平台公開這段浪漫喜訊，並以「∞」符號象徵兩人永恆不變的愛情。他深情寫下：「8年過去了，我們一起經歷了無數時光，創造了很多美好的回憶。我們一同旅行世界、一同完成學業，也在過程中不斷成長。我期待人生的下一個篇章，繼續與你攜手創造更多回憶。我愛你，寶貝。」，值得一提的是，他特地選用父親的經典歌曲〈I Just Can’t Stop Loving You〉作為背景音樂。

95歲祖母凱瑟琳與「王子」普林斯（Prince Jackson），及未婚妻茉莉．席爾曼合照。（翻攝IG）

在貼文釋出的照片中，不僅有小倆口的甜蜜合影，還有與95歲祖母凱瑟琳（KatherineJackson）在加州家族莊園外長椅上的溫馨合照，洋溢著濃厚的家庭氛圍。

麥可傑克森於2009年驟逝時，大兒子年僅12歲，如今已成長為獨當一面的青年。他近年積極投身公益，在洛杉磯成立慈善基金會，致力於為弱勢兒童提供教育資源、食物與玩具，延續父親關懷社會的精神。

