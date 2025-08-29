《陰陽錯》倪淑君曝一招致富 30年不用工作

倪淑君（右）1983年赴香港發展，靠著與譚詠麟合拍電影《陰陽錯》一夕爆紅。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲台灣女星倪淑君1983年赴香港發展，靠著與資深港星譚詠麟合拍電影《陰陽錯》一夕爆紅，片中飾演女鬼與譚詠麟有段人鬼戀，受封「港版人鬼情未了」。

當年倪淑君氣質清純被不少香港導演賞識，電影一部接著一部拍，90年代初期才回台發展，卻在90年末期淡出影壇，之後每隔幾年才短暫復出；距倪淑君上次參演台劇已是2009年，2022年曾驚喜現身支持電影《獨立時代》在金馬影展重新上映，但當時被指蒼老不少。

請繼續往下閱讀...

港媒報導，倪淑君近日受訪曝光最真實狀態，透露自己近30年其實都不用工作，只靠炒股也能維持生活，更透露曾被導演欺騙，拍下自己也意料不到性感鏡頭。

當時，倪淑君隔著竹簾拍攝，導演告訴她不會穿幫，等電影上映，倪淑君專程到戲院看首映，才驚覺自己裸體身影，她說：「在強光照射下，隔著簾子縫隙仍若隱若現。」她當下愣住，不明白怎會看到自己裸背，但爽朗哈哈大笑：「還好我有穿內褲。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法