主持人何戎邁入50+ 「平安就是福」有濃濃洋蔥

〔記者林南谷／台北報導〕寰宇新聞台《寰宇全視界》主持人何戎28日在臉書發文透露這2天兒子住院動手術，感謝上帝保佑過程順利平安，希望兒快康復，發文中滿是為人父的憂心。

何戎透露老婆常告訴一對子女，家就是一個「團隊」（The Ho Ho Team），「既是團隊，就要懂得隨時補位，互相支援，分工合作，所以這回哥哥開刀，爸媽排班輪流到醫院陪伴照顧，妹妹則負責留守顧家。」

在醫院雖短暫，何戎卻有很多感觸，想起當年父親生病常得進出醫院，自己陪伴照顧父親的那些白天和夜晚，半夜睡在折疊躺椅上，聽著心跳血壓儀器和氧氣瓶的聲音，或是半夜起來幫父親拍痰呼叫護理師，「然後滿心期待他康復出院的那一天趕快到來，只要能出院，就是好消息。」

現在何戎也進入50+的年紀，愈覺得健康重要性，也更深刻體會「顧好自己的身心靈健康，就是對家人最好的祝福」，因為健康無價，平安就是福。

