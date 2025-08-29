晴時多雲

娛樂 最新消息

鍾欣怡尪好心疼 揭妻餵母乳實況邊哭邊擠

鍾欣怡和製作人老公孫樂欣婚姻幸福美滿。（翻攝自臉書）鍾欣怡和製作人老公孫樂欣婚姻幸福美滿。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近前關於餵母乳議題引發熱烈討論，藝人鍾欣怡製作人老公孫樂欣28日發表看法，表示看過老婆鍾欣怡辛勞後，覺得媽媽們壓力太大，他說：「親愛的媽咪，我希望妳不用這麼逼自己。」

透過臉書發文，孫樂欣曝在「母乳」和「配方乳」，社會給母親們壓力太大，許多女性因選擇配方奶，常被質疑「不夠愛、不夠努力」，但身為老公和爸爸的他，並不認同這樣說法，「我自己也是喝配方奶長大的，我媽很愛我，我也沒有營養不良。」

孫樂欣表示，目前配方奶早已不是次等替代品，能提供非常完整的營養，認為比起執著於奶水來源應該更重視媽媽心理狀態，「我看到太多媽媽為了追求『全母乳』逼自己，擠到半夜手腫肩膀痛，半夜定時爬起來邊哭邊擠，以上我說的，就是我老婆以前的真實心情。」

他說，孩子真正需要的並非「奶量壓力破表、眼淚流乾的奶媽」，而是快樂、健康、有力氣的母親，「母乳很棒、配方乳也很好，沒有標準答案，只有最適合自己的選擇。」

點圖放大header
點圖放大body

