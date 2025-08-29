唐綺陽認找李進良微調 吐決心變美原因

唐綺陽認找李進良微調變美。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星座專家唐綺陽去年5月決心減肥成功甩肉26公斤，28日鬆口開始注重外型，認了透過好友兼知名整型醫師李進良微調變美。

唐綺陽說，她找李進良諮商、幫忙調整臉看起來累的部分，也積極調整作息不熬夜（但沒九點半睡），就變成這幾天大家看到的狀態。發文中，她坦言自己過去總覺得「重視長相什麼的太膚淺」，也自認沒有先天條件，所以不是很注重外表。

請繼續往下閱讀...

「在壓力下胖胖瘦瘦20年，總藉口自己偏幕後，胖就胖吧沒辦法，就放任自己像氣球般『圓潤』。」不過，雖然事業有成，唐綺陽仍自問：「我滿意那樣的我自己嗎？」

唐綺陽透露想要變美契機是在去年一場聚會，當時在場女性朋友們不僅事業有成，還能保持身材與生活品質，給了她當頭棒喝，於是開始減肥與飲食控制，「身體真的開始消風，氣球慢慢變小，嗚.....我真的好高興。」她也強調，只要想為自己做什麼，無論年紀多大都不嫌遲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法