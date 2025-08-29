晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傑西麥卡尼回來了！現況曝光「從偶像到奶爸」粉絲全淚崩

傑西麥卡尼從昔日的偶像男神，如今蛻變成為人夫奶爸。（組合照，翻攝自IG）傑西麥卡尼從昔日的偶像男神，如今蛻變成為人夫奶爸。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕千禧年之際，美國少男偶像當紅，傑西麥卡尼（Jesse McCartney）就是其中之一，他近日驚喜擔任強納斯兄弟 （Jonas Brothers）的演唱會嘉賓，並一同合唱他的經典曲目《Beautiful Soul》（天使的心），引發一波魂牽夢縈的歌迷熱潮，讓全球歌迷陷入回憶殺。

傑西麥卡尼（右二）月初驚喜擔任強納斯兄弟的演唱會嘉賓。（翻攝自IG）傑西麥卡尼（右二）月初驚喜擔任強納斯兄弟的演唱會嘉賓。（翻攝自IG）

38歲傑西麥卡尼淡出多時，10日竟驚喜為強納斯兄弟在紐澤西州MetLife體育場舉辦的演唱會站台擔任嘉賓，同時上演一場令歌迷動容的「懷舊回歸」。其實早在20年前，傑西麥卡尼就曾在「Beautiful Soul世界巡演」中助推強納斯兄弟走上職業舞台，如今雙方再次以音樂重溫過往榮光。

傑西麥卡尼（右）與愛妻今年5月迎來寶貝兒子。（翻攝自IG）傑西麥卡尼（右）與愛妻今年5月迎來寶貝兒子。（翻攝自IG）

除了舞台上的重聚，傑西麥卡尼在私生活中也迎來重大里程碑，他和妻子提前約2個月，於今年5月7日迎來第一胎寶貝兒子誕生。在這場演出中，傑西麥卡尼的妻子Katie與3個月大的兒子Archie也都到場力挺，粉絲們更同時見證父愛與回憶交織的畫面，格外溫馨。

回顧音樂軌跡，傑西麥卡尼從2004年發行《Beautiful Soul》的偶像男神，到2024年推出EP《All’s Well》的初為人父，他的人生畫面正翻開全新一頁，重新感受那份曾讓人心動的旋律，與眼前這位父職角色的柔情並存，對粉絲而言這正是那抹最深的懷舊，同時也帶著暖流回歸而來，更在台下熱淚盈眶、喜極而泣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中