傑西麥卡尼回來了！現況曝光「從偶像到奶爸」粉絲全淚崩

傑西麥卡尼從昔日的偶像男神，如今蛻變成為人夫奶爸。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕千禧年之際，美國少男偶像當紅，傑西麥卡尼（Jesse McCartney）就是其中之一，他近日驚喜擔任強納斯兄弟 （Jonas Brothers）的演唱會嘉賓，並一同合唱他的經典曲目《Beautiful Soul》（天使的心），引發一波魂牽夢縈的歌迷熱潮，讓全球歌迷陷入回憶殺。

傑西麥卡尼（右二）月初驚喜擔任強納斯兄弟的演唱會嘉賓。（翻攝自IG）

38歲傑西麥卡尼淡出多時，10日竟驚喜為強納斯兄弟在紐澤西州MetLife體育場舉辦的演唱會站台擔任嘉賓，同時上演一場令歌迷動容的「懷舊回歸」。其實早在20年前，傑西麥卡尼就曾在「Beautiful Soul世界巡演」中助推強納斯兄弟走上職業舞台，如今雙方再次以音樂重溫過往榮光。

傑西麥卡尼（右）與愛妻今年5月迎來寶貝兒子。（翻攝自IG）

除了舞台上的重聚，傑西麥卡尼在私生活中也迎來重大里程碑，他和妻子提前約2個月，於今年5月7日迎來第一胎寶貝兒子誕生。在這場演出中，傑西麥卡尼的妻子Katie與3個月大的兒子Archie也都到場力挺，粉絲們更同時見證父愛與回憶交織的畫面，格外溫馨。

回顧音樂軌跡，傑西麥卡尼從2004年發行《Beautiful Soul》的偶像男神，到2024年推出EP《All’s Well》的初為人父，他的人生畫面正翻開全新一頁，重新感受那份曾讓人心動的旋律，與眼前這位父職角色的柔情並存，對粉絲而言這正是那抹最深的懷舊，同時也帶著暖流回歸而來，更在台下熱淚盈眶、喜極而泣。

