娛樂 最新消息

Angelababy解封首亮相！強忍淚水比愛心「暖送百杯奶茶寵粉」

〔記者邱奕欽／台北報導〕Angelababy楊穎自2023年因觀賞BLACKPINK成員LISA的瘋馬秀遭封殺後，事業一度陷入低潮，直到今年初才逐漸解禁。如今，Angelababy出席品牌活動，同時也是風波後首度的大型公開亮相，然而她看向粉絲時眼眶泛淚，強忍情緒比心回應，場面溫馨又感人。

Angelababy解封見到粉絲強忍淚水，更自掏腰包暖送百杯奶茶寵粉。（組合照，翻攝自微博）Angelababy解封見到粉絲強忍淚水，更自掏腰包暖送百杯奶茶寵粉。（組合照，翻攝自微博）

Angelababy於27日晚展現高度親和力，特意繞場一周確保能與各角落的粉絲互動，甚至細心調整坐姿避免遮擋視線。當聽到粉絲高喊「我愛你」時，Angelababy立刻轉身比心，眼眶瞬間泛淚卻仍維持笑容，讓現場粉絲直呼「心都融化了！」活動尾聲，Angelababy更不捨地揮手道別，畫面隨即登上熱搜。

值得一提的是，Angelababy在得知粉絲從清晨就開始排隊後，特地自掏腰包訂購近百杯奶茶，分送給現場粉絲，體貼舉動掀起熱烈討論，也讓網友們紛紛留言激讚「不愧是baby」、「真的很暖心」、「看到她眼淚也忍不住想哭」，解封後的首次公開現身，不僅展現她真誠的一面，也再次拉近與粉絲的距離。

