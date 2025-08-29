晴時多雲

娛樂 最新消息

天后沒有白當！蔡依林早睡自律秘辛曝光 打臉冒牌營養師

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林近來因為養生早睡，每天晚上9點半就要睡覺掀起話題，她在主持的Podcast節目《Pleasure Talks》邀來了自己的身體管理師，分享自己正在執行的「荷爾蒙飲食」，不忘預告：「蔡依林除了早睡祕笈，還有飲食祕笈。」

蔡依林認為自律是要為了要更自由。（翻攝臉書）蔡依林認為自律是要為了要更自由。（翻攝臉書）

Jolin出道以來就是以自律聞名的藝人，她在節目中坦言自律是要為了要自由，「比如說我要早點睡，我才覺得我有更多的自由可以去表演，去展現我自己。」

天后分享決定早睡的原因仍與工作有關，態度依舊敬業，「可能一般人對於自律就表示要非常嚴格，然後要犧牲，但對我而言，它是一個很輕易做到的事情。」

Jolin坦言，過去為了身材管理找過許多營養師，現在接觸到了「荷爾蒙飲食」，根據自己身體荷爾蒙變化去選擇食物，而非只光看熱量數字。天后更幽默分享，至今時常看到網上流傳假的消息，打著「蔡依林營養師」為招牌分享飲控方法，忍不住笑說：「我想說這位是？他寫的內容好像不是我今天早上吃的。」

Jolin分享近來的飲食訣竅，「會覺得補充蛋白質，比一直吃澱粉來的比較不會讓血糖一上一下嘛，但是我還是會很喜歡吃白飯，讓我能夠感受吃東西的快樂跟愉悅。」直呼過程中很像是身體在跟自己對話，「比如說我喝了一口牛奶，我就覺得啊，我好像被什麼東西滋養到了。」學著透過飲食來認識自己的身體。

