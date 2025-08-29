簡體字的雜音惹惱中國小粉紅！陳奕迅總監慘被炎上 緊急滅火回應

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王陳奕迅原定本週來台參加首映會，卻因簽證問題臨時取消行程。他近來推出《FEAR and DREAMS》巡演實錄專輯，又因爲演唱會總監朱祖兒的回應掀起爭議，許多中國粉絲不滿被針對，逼得團隊緊急發聲明致歉。

陳奕迅推出巡演實錄專輯，卻因演唱會總監朱祖兒的回應掀起爭議。（廿一克有限公司提供）

演唱會專輯發行後，不少歌迷反應單價偏高，還有抱怨音質不佳、封面設計粗糙等問題。對此，朱祖兒在回應中卻將音質問題歸咎於粉絲使用手機聆聽，甚至建議歌迷「換更貴的設備」。

朱祖兒還直言部分負評是「簡體字的雜音」，並稱「無暇理會這些評論」、「真正的死忠粉不會抱怨」，此番言論被認為針對中國歌迷，點燃小粉紅的怒火。

昨晚陳奕迅團隊緊急發出聲明表示：「在朱祖兒老師的講解影片中，我們意識到部分言論在表達上確實造成了不必要的傷害，對此我們深表歉意。」趕緊致歉希望能平息粉絲的不滿。

