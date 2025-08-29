晴時多雲

娛樂 最新消息

《我的完美秘書》收視飆冠 李浚赫、韓志旼吻戲再掀熱潮

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《我的完美秘書》在台播出，隨著男女主角李浚赫、韓志旼確認彼此愛意後，連帶收視一路攀升，於女性觀眾24-49歲族群更躍居全台韓劇榜之首；劇中，李浚赫與韓志旼的浪漫吻戲花絮曝光後，粉絲直呼「比正片還好看！」

李浚赫（左）與韓志旼確認彼此愛意，感情極速加溫。（八大電視提供）李浚赫（左）與韓志旼確認彼此愛意，感情極速加溫。（八大電視提供）

原來浪漫吻戲幕後花絮中，李浚赫、韓志旼不僅仔細討論要轉幾圈、怎麼撞倒地上的書本，即使拍攝空間擠滿工作人員，也不影響兩人吻戲投入的表現，讓劇迷大讚專業。

韓志旼談到劇中詮釋的角色「姜智允」，和李浚赫飾演的「劉恩浩」在相識後產生的變化影響，她說：「起初覺得他很礙眼，但隨著對方一點一滴滲入到女主角的生活裡，填補所需要的部分，雖然不滿意卻又不可或缺，是最完美的秘書人選。」

李浚赫（左）比腕力認輸，情敵金度勳事後搞笑安慰對方。（八大電視提供）李浚赫（左）比腕力認輸，情敵金度勳事後搞笑安慰對方。（八大電視提供）

劇中暗戀韓志旼的金度勳，聽到李浚赫當面坦白對女方的愛意後，隨即脫口要比腕力一較高下。彩排時兩人認真討論這段畫面要如何呈現，甚至互丟想法，螢幕上是情敵，拍攝現場卻充滿著兄弟情誼氛圍。

在一番激烈較勁後李浚赫認輸，導演一喊卡，金度勳上前伸出手「秀秀」安撫李浚赫的細皮嫩肉，逗趣互動笑翻大家。

《我的完美秘書》回饋粉絲支持，日前舉辦請喝咖啡活動響應熱烈。（八大電視提供）《我的完美秘書》回饋粉絲支持，日前舉辦請喝咖啡活動響應熱烈。（八大電視提供）

另外，八大電視為回饋劇迷對《我的完美秘書》熱愛，日前舉辦《我的完美秘書》「請喝咖啡」活動，現場吸引超過百名粉絲熱情支持，甚至不少劇迷遠從外縣市親自趕來參與。

《我的完美秘書》每週一至五晚間7點於八大戲劇台播出。

