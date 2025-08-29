放下玄彬與3歲兒 孫藝真飛威尼斯網讚「女神降臨」

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真隨朴贊郁新片《徵人啟弒》登上今年威尼斯影展，她放下老公玄彬和3歲兒子，展開浪漫迷人的「威尼斯之旅」；她抵達當地後公開多張美照，只見她身穿黑色連身裙，散發迷人氣息。

孫藝真暫時放下老公玄彬和兒子，在威尼斯度過影展之旅。（翻攝自IG）

笑容燦爛的孫藝真表示「威尼斯真是一座美麗的城市，祝您有愉快的一天。」網友大讚她的笑容讓威尼斯變得更加明亮，優雅姿態和當地美景完美融合。

請繼續往下閱讀...

孫藝真在出國前一天，興奮表示「這是我首次造訪威尼斯影展，超級超級興奮的」，網友留言「威尼斯女神降臨」、「即使不在玄彬身邊，也超美」，也有部分粉絲關注她關閉IG子帳號的消息，希望早日開啟。

孫藝真抵達威尼斯，曬出多張美照大展女神風範。（翻攝自IG）

《徵人啟弒》受邀第82屆威尼斯影展主競賽單元，是韓國電影繼2012年金基德《聖殤》後，時隔13年再度入圍，具有劃時代的意義；台灣將於10月上映。

此外，第30屆釜山影展公開本屆「Actor House」陣容，孫藝真將和李炳憲、金裕貞、二宮和也於9月18日、19日於釜山東西大學舉辦座談；「Actor House」自2021年起設立，主旨為回顧當代演員們的作品，以及他們的幕後和未來規劃，增進影迷對演員們的了解。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法