9分鐘「露鳥片」風波後回歸！徐河俊新劇再演外遇男

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星徐河俊2016年12月曾爆出「露鳥自慰」影片遭外洩，長達9分鐘「打手槍」畫面曝光後，引發軒然大波；他沉寂3年回歸小螢幕，在《想品嘗一下味道嗎？》飾演一名不懂事的年下男，與嫩妹搞外遇，令他感到壓力不小。

徐河俊（右）戲中開心與嫩妹出遊，卻被老婆當場抓包。（東森提供）

徐河俊說：「當初這個角色是由其他演員出演，我是在拍攝前4、5天前才確定，雖然有些放心，卻又感到害怕（大眾的指責），但我認為這是一個必經的過程。」。

請繼續往下閱讀...

​徐河俊2013年演出《歐若拉公主》深情暖男「薛雪熙」一角為觀眾熟知，2016年以《獄中花》奪得第9屆「韓國電視劇獎」的最佳男新人獎，沒想到同年因「外流片」陷入低潮，不過始終沒有放棄演藝事業。

劇中，徐河俊對沈宜英一見鍾情，兩人結婚7年育有一女，沈宜英扛家計並將丈夫送進法學院，沒想到徐河俊只把沈宜英當作給自己做飯的姊姊，最終出軌導致離婚。

徐河俊劇中角色太渣，上餐廳還被老闆告誡「要聽老婆的話」。（東森提供）

隨著該劇熱播，徐河俊因此感受到了主婦們的熱情，笑言以前到餐廳吃飯，老闆都會多準備一份小菜給他加油，但現在完全相反，大家見到我就說：「好好聽海珍（沈宜英）的話」。

《想品嘗一下味道嗎？》今（29）起，週一至週五晚間8點在東森戲劇40頻道全台首播。

https://youtu.be/0XgMOlzMqUY?si=wv3u3VCNNyZuUD7_

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法