娛樂 最新消息

古裝女神「扮男裝」帥炸！ 禁慾系男神認證：是我的命中注定

〔記者李紹綾／台北報導〕周也、丞磊主演的古裝劇《錦月如歌》在網路平台首播後，短短三天點播率便狂破億，被譽為「暑假檔期必追黑馬古裝劇」。

周也（右）在《錦月如歌》首次與丞磊（左）搭檔，擦出絕佳CP感。（愛爾達電視提供）周也（右）在《錦月如歌》首次與丞磊（左）搭檔，擦出絕佳CP感。（愛爾達電視提供）

《錦月如歌》劇情講述何家長女「何晏」（周也 飾）為保家族爵位，被迫女扮男裝頂替兄長「何如非」，陰錯陽差之下奔赴沙場，最終立下赫赫戰功，並被封為「飛鴻將軍」。然而，榮耀歸鄉的她卻遭家族設計，不僅功勞盡數被兄長奪去，甚至被陷害致盲。大難不死後，她以「禾晏」的身分重生，成為城門校尉之女，立志復仇奪回一切。再次女扮男裝進入軍營時，她與少時好友「肖玨」（丞磊 飾）重逢，兩人並肩守護國家，在歷經生死考驗後，終於互通心意。

周也在《錦月如歌》飾演城門校尉之女「禾晏」。（愛爾達電視提供）周也在《錦月如歌》飾演城門校尉之女「禾晏」。（愛爾達電視提供）

周也在《錦月如歌》女扮男裝批軍裝征戰沙場。（愛爾達電視提供）周也在《錦月如歌》女扮男裝批軍裝征戰沙場。（愛爾達電視提供）

有「天然系美女」之稱的周也，此次挑戰女扮男裝征戰沙場，帥氣造型圈粉無數。在接受《芒果TV》採訪時，她和「禁慾系男神」丞磊被問到誰的軍裝最帥，周也搶答：「我最帥！」丞磊也立刻附和：「我認證！」若要用一詞形容劇中人物關係，周也認為是「並肩作戰」，她說：「肖玨雖然外冷，但內心溫暖，他們彼此信任，能一起征戰沙場。」丞磊則表示：「禾晏跟周也本人很像，都是小太陽型的人，樂觀、不易挫敗。無論是少時讀書相伴的何晏，還是軍營重逢的禾晏，對肖玨來說，都是命中注定的人。」

丞磊在《錦月如歌》的「戰損妝」掀話題。（愛爾達電視提供）丞磊在《錦月如歌》的「戰損妝」掀話題。（愛爾達電視提供）

丞磊在《錦月如歌》飾演「肖玨」。（愛爾達電視提供）丞磊在《錦月如歌》飾演「肖玨」。（愛爾達電視提供）

劇中兩人的角色有許多名場面與經典台詞，特別是肖玨深情告白禾晏的一段：「禾晏，我第一次哄一個姑娘，是你；第一次教人劍術，也是你。我終於找到生命中最重要的人。」丞磊以獨特低音和充滿愛意的眼神演繹，收穫大批好評。另有「月亮」作為兩人之間的重要信物，禾晏曾說：「都督，你要記得我喜歡月亮。望能身似月亭亭，千里伴君行。」肖玨則霸氣回應：「你總說明月照你，但你從來不需借光而行，因為你本就光彩奪目。現在，月亮是你的了！」無論是跌宕起伏的劇情，還是男帥女美的新鮮組合，都讓《錦月如歌》話題不斷，熱度居高不下。

點圖放大body

