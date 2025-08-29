七夕寵妻太狂！男星高招設計「蟑螂密室逃脫」 老婆尖叫聲成考題

大霈（左）和小煜合作《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕今是七夕情人節，王為和方宥心結婚2年，近日他在排練《親愛的彼得先生》，仍不忘慶祝情人節，他發揮天馬行空的想像力，把家裡最常見的「天敵」蟑螂，設計成一場專屬的七夕「密室逃脫」。闖關任務第一個就是「找到回家路」，要老婆在假蟑螂堆裡找出紀念日數字，接著是「音準考驗」，要方宥心見到蟑螂時的尖叫聲，唱出最愛歌曲的正確音階。成功破關後，就能解鎖一份浪漫的愛之驚喜。

在《三個傻瓜》中詮釋呆萌男大生的「小煜」楊奇煜則以實際行動寵妻，七夕當周他人在高雄演出音樂劇《我在詐騙公司上班》，無法與太太相聚，決定提前安排驚喜，把小孩送回父母家照顧，讓太太好好放幾天假，甚至規劃了一趟出國小旅行，貼心慰勞她平時在家帶小孩的辛勞。

張稜（左）和王為在《親愛的彼得先生》是互動有趣的夫妻。（果陀劇場提供）

而《三個傻瓜》女主角大霈今年七夕打算與她的「前世情人」爸爸一起度過。她認為父親是自己最好的朋友，從感情、事業到人生道理，什麼都能聊，而父親也一直以她為榮。大霈笑說：「爸爸唯一會喋喋不休的就是我的健康，總叮嚀我多休息，不要累過頭，這大概就是他的愛的表現吧！」

大霈也提到5月首次演出音樂劇《三個傻瓜》前，僅給自己打了60分。如今首演巡演結束，她用自然大方的表演刷新了觀眾對她的印象，許多人甚至驚訝地表示：「完全看不出這是她第一次演舞台劇！」就連喜愛京劇的父親，在看完演出後也特地到後台讚許：「一流的表現！妳已經是個『角兒』了！」

《親愛的彼得先生》10/11–10/12臺北臺灣戲曲中心大表演廳，《三個傻瓜》12/5-12/6苗北藝文中心、12/13–12/14桃園展演中心、12/19–12/21臺北國家戲劇院。購票請上Opentix系統。

