娛樂 最新消息

這類人容易內耗！簡少年從面相點關鍵 唐綺陽認：最動盪的一年

簡少年（左起）、雪力受邀上《Yahoo唐綺陽談星私廚》談近代社會議題。（Yahoo提供）簡少年（左起）、雪力受邀上《Yahoo唐綺陽談星私廚》談近代社會議題。（Yahoo提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕唐綺陽主持《Yahoo唐綺陽談星私廚》本週邀請命理專家簡少年與心理學背景的雪力老師一同暢談現代人最關心的議題——從集體焦慮、內心壓抑，到AI帶來的衝擊，讓另一位主持人索艾克大呼：「今天聊天的層次很高，我會不會接不上話？」

唐綺陽直指：「今年很多人心裡的恐懼被放大被具象化，大家開始擔心戰爭，所以準備避難包，另外該翻臉的翻臉，該離職的離職，這是一種誠實面對自我的過程。」簡少年則從紫微斗數與天文現象出發，解析今年「月亮異常」象徵情緒波動放大的現象，唐綺陽和簡少年都認同今年是最動盪正在被破壞的一年，但明年就會開始進行建構規則。也提醒大家如何照顧好自己的心理健康是最重要的。

唐綺陽和來賓分享自身看法。（Yahoo提供）唐綺陽和來賓分享自身看法。（Yahoo提供）

談到許多人關注的「內耗」議題，簡少年從面相角度分享觀察，他指出：「毛髮濃密、眉毛濃的人，通常情緒更豐富、想得更多，容易陷入過度糾結。另外山根很低的人容易沒有自信，也很容易內耗」他也提醒，如果印堂顏色偏暗或偏紫，往往意味著身體或心理狀態出現了壓力訊號，「適時停下來調整，比硬撐更重要。」

節目中也探討到大家越來越依賴AI，三位專家認為如何使用AI跟分辨真假是最重要的。雪力老師自我爆料：「我自己就被AI騙過兩次，人類就是需要教訓，才會學會分辨真假！」除了AI ，三位專家更分析現代人經常遇到的狀況，就是網路霸凌，雪力老師以心理學與社會學專業，剖析社群時代的言語暴力與投射效應：「當我們不敢承認自己的複雜情緒時，就更容易用二分法看世界，把怒氣投射到網路上。」

