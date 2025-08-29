七夕情人節撞鬼月極陰日！命理師曝「6大開運法」：穿淺色系衣服

命理專家阿谷老師。 （秦芸殿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕今天正逢七夕情人節，不過正巧是鬼月的「極陰日」，有不少傳說禁忌，但其實這天也是「轉換運氣」的好時機。命理專家阿谷老師指出，除了有一些禁忌要避免之外，這天也可以做6件事情來幫助開運和轉化能量。

今年農曆7月7日恰巧是「極陰日」，除了禁忌之外，阿谷老師提供以下6大方式，趁這天幫自己轉運開運，而這些方式沒有限定時節，不過在極陰日做，顯化會比較明顯。

1.穿白色、淺色等亮色系衣服：這天要避免穿著黑色或暗色系衣物，亮色系衣服可增強陽氣。

2.吃紅、白湯圓：湯圓有圓滿的象徵，建議吃紅湯圓要「雙數」吃，有助改變磁場。

3.做公益或義工：因為接下來就會遇到中元普渡，這時期的義工需求量很大，雖然是普渡需求，但主動去協助摺蓮花等善事，無形中也有助能量轉換。

4.捐善款物資、蓋廟：大家應該都聽過所謂的「破財消災」，主動破財不只消災，也是把好運用別的方式換回來。

5.把壞掉、老舊的東西丟掉：這時節把壞掉的、老舊看不順眼的或總是要維修的東西丟掉，也有助把不好的霉運拋掉。

6.多講好話、誇獎別人：農曆7月顯化特別快，大眾意識也特別相信因果報應，這時機多講對別人有讚賞和感恩的言語，可以為自己招來更多好運。

