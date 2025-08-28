晴時多雲

娛樂

《角頭－鬥陣欸》超車《大橋頭》7天賣破億 謝票狂潮全台接力

《角頭－鬥陣欸》7天破億，霸氣宣布「全台5大夜市掃街」感恩謝票。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》7天破億，霸氣宣布「全台5大夜市掃街」感恩謝票。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》上映7天，全台票房火速破億，超越《角頭－大橋頭》8天全台票房破億速度，刷新《角頭》影史破億最快紀錄！劇組霸氣宣布啟動全台感恩謝票活動，北、中、南部戲院預計加開逾40場的影廳見面會。

王識賢與粉絲相約夜市見，直呼是「爆汗的熱血行程」。（曼尼娛樂提供）王識賢與粉絲相約夜市見，直呼是「爆汗的熱血行程」。（曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》延續票房佳績，宣布在全台5大夜市掃街謝票，高捷開心表示：「我們一點都不累，還要再High五天四夜！」王識賢與粉絲相約夜市見，直呼：「爆汗的熱血行程，你們準備好了嗎？」

「貴董」高捷及「仁哥」王識賢從未缺席任何一場與粉絲見面的機會，高捷更親自主持超過51場的影廳見面會，而王識賢甚至跑到半夜，仍接受邀請赴夜店開唱宣傳，忙得不可開交。

「貴董」高捷從未缺席《角頭－鬥陣欸》任何一場與粉絲見面的機會。（曼尼娛樂提供）「貴董」高捷從未缺席《角頭－鬥陣欸》任何一場與粉絲見面的機會。（曼尼娛樂提供）

隨著《角頭－鬥陣欸》票房破億，劇組搶先公開王識賢演唱的《角頭－鬥陣欸》電影主題曲《兄弟人生》MV，網友狂推：「終於等到這首上線」、「一出馬上來聽爆」、「MV聽完看完又流淚一次」。

此外，夜市掃街日期及地點依序為8月29日（五）高雄瑞豐夜市、8月30日（六）台南武聖夜市、8月31日（日）嘉義文化路夜市、9月1日（一）台中逢甲夜市。

北、中、南戲院影廳見面會日期及地點依序為8月29日（五）高雄大遠百威秀影城、高雄夢時代秀泰影城、高雄SKM Park國賓影城，8月30日（六）高雄岡山秀泰影城、高雄環球影城、屏東環球國賓影城，8月31日（日）台南南紡威秀影城、嘉義秀泰影城，9月1日（一）台中站前秀泰影城、台中大魯閣新時代威秀影城、台中大遠百威秀影城，5天跑遍全台7個城市超過40場影廳見面會，答謝每位支持角頭的觀眾。

