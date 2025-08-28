陸小芬任宣傳大使 《桂花巷》台語數位版首度放映

金馬影后陸小芬出任世界民族電影節大使。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025世界民族電影節」將於9月12日登場，邀來金馬影后陸小芬擔任電影節宣傳大使，影展將首次播出她於亞太影展封后作《桂花巷》台語數位版，邀請觀眾穿越時光隧道，走進《桂花巷》的迷人巷弄。

《桂花巷》改編自台灣文學家蕭麗紅的同名原著，當年由金馬獎「終身成就獎」得主陳坤厚執導，其他演員還包括任達華、周華健、庹宗華、李志希，以及陳淑芳、孫翠鳳等知名演員。

陸小芬（右）以《桂花巷》奪得亞太影后，左為陳淑芳。（國家影視聽中心提供）

​​陸小芬出生於九份，最早以歌手身分出道，1981年，她在電影《上海社會檔案》中撕衣劃胸的大膽演出造成轟動，奠定票房女星地位；1983年陸小芬憑王童執導的《看海的日子》榮登金馬影后，之後更以《桂花巷》與《晚春情事》兩度奪得亞太影展影后大獎。

1990年代，陸小芬赴美深造戲劇並開始接觸佛法，直至前年，她才以傅天余所執導的電影《本日公休》重返大銀幕，詮釋理髮阿姨「阿蕊」角色感動千萬觀眾，除榮獲大阪亞洲電影節最佳演員獎，也在台北電影獎封后。

《桂花巷》林秀玲（左）、陸小芬將以原汁原味的台語版風貌放映。（國家影視聽中心提供）

2025世界民族電影節今年推出「電影是本書」單元，其中《桂花巷》原著在台灣文學占有特殊地位，不僅被視為臺灣女性文學的重要代表作之一，也承繼鄉土文學關懷。

陸小芬片中飾演命運坎坷的斷掌女子，以堅毅與勇氣，正面對決看似不可抗的悲觀宿命，展現女性主體在壓抑中尋求自由的過程；電影節將邀請國家電影及視聽文化中心推廣合作處處長羅珮嘉，於9月20日下午3點將到嘉義文創園區做《桂花巷》映前導讀。

此次《桂花巷》經數位調光後，首度免費以饗觀眾，將於臺北光點華山電影館、嘉義文創園區、花蓮文創園區，以及臺南臺灣文學館等地放映，相關資訊可鎖定官方臉書，掌握節目、活動及報名資訊。

