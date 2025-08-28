《火影忍者》聲優心肌梗塞猝逝 土師孝也享壽72歲

土師孝也在27日因心肌梗塞病逝。（翻攝自官網）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣聲優土師孝也曾為《北斗神拳》、《火影忍者》等知名動畫配音，今天（28日）傳出他昨天上午因為心肌梗塞逝世，享壽72歲。

土師孝也擔任社長的公司aptepro事務所今天發表聲明，宣布本名為加藤孝也的土師孝也在昨天上午因為心肌梗塞猝逝，享壽72歲。土師孝也自1980年代入行，從業45年深受粉絲歡迎，他曾經為《北斗神拳》的托奇、《火影忍者》的角都、《SPY×FAMILY間諜家家酒》唐納文戴斯蒙德、《航海王》犬嵐公爵等角色配音，另外《哈利波特》系列的石內卜的日文配音也由他負責。

土師孝也從業45年，配過的角色多到數不清。（翻攝自X）

在《哈利波特》電影中聲演哈利波特的小野賢章，也悼念土師孝也，「土師老師，從小到大見面都會關心我，問我『你好嗎？』每次能跟您見面真的非常開心，我最喜歡調皮可愛的土師老師了，土師老師辛苦了，好好休息吧！」

聲優森田成一在X上悼念土師孝也，坦言得知噩耗感到相當悲痛，「土師老師是我在配音、動畫等現場合作過的大前輩，特別是在配音的部分，他在錄製的過程中教導了我許多事情，雖然您詮釋的角色讓人聯想到『厚重感』、『銳利感』、『冷酷感』，但本人非常平易近人，休息的時候還會說笑話，讓現場氣氛緩和下來。」森田成一遺憾沒有機會報答土師孝也，他會謹記土師孝也的教誨，繼續在麥克風之前努力。

