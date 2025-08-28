晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《火影忍者》聲優心肌梗塞猝逝 土師孝也享壽72歲

土師孝也在27日因心肌梗塞病逝。（翻攝自官網）土師孝也在27日因心肌梗塞病逝。（翻攝自官網）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣聲優土師孝也曾為《北斗神拳》、《火影忍者》等知名動畫配音，今天（28日）傳出他昨天上午因為心肌梗塞逝世，享壽72歲。

土師孝也擔任社長的公司aptepro事務所今天發表聲明，宣布本名為加藤孝也的土師孝也在昨天上午因為心肌梗塞猝逝，享壽72歲。土師孝也自1980年代入行，從業45年深受粉絲歡迎，他曾經為《北斗神拳》的托奇、《火影忍者》的角都、《SPY×FAMILY間諜家家酒》唐納文戴斯蒙德、《航海王》犬嵐公爵等角色配音，另外《哈利波特》系列的石內卜的日文配音也由他負責。

土師孝也從業45年，配過的角色多到數不清。（翻攝自X）土師孝也從業45年，配過的角色多到數不清。（翻攝自X）

在《哈利波特》電影中聲演哈利波特的小野賢章，也悼念土師孝也，「土師老師，從小到大見面都會關心我，問我『你好嗎？』每次能跟您見面真的非常開心，我最喜歡調皮可愛的土師老師了，土師老師辛苦了，好好休息吧！」

聲優森田成一在X上悼念土師孝也，坦言得知噩耗感到相當悲痛，「土師老師是我在配音、動畫等現場合作過的大前輩，特別是在配音的部分，他在錄製的過程中教導了我許多事情，雖然您詮釋的角色讓人聯想到『厚重感』、『銳利感』、『冷酷感』，但本人非常平易近人，休息的時候還會說笑話，讓現場氣氛緩和下來。」森田成一遺憾沒有機會報答土師孝也，他會謹記土師孝也的教誨，繼續在麥克風之前努力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中