《美麗的他》萩原利久下月來台 200張手渡會門票秒殺

萩原利久於9月13日首次來台出席手渡會。（TopCoat提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新生代男星萩原利久曾在日劇《3年A班》、《美麗的他》等作品中表現亮眼，他將於9月13日來台，出席《萩原利久 2nd寫真集：W》寫真書手渡會，日前台灣出版社開放200張預購名額，瞬間售罄，人氣可見一斑。

萩原利久得知後，相當驚訝表示：「我從來沒有在海外舉辦過任何個人活動，這也是第一次來台灣，能有這麼多粉絲參加，非常開心，也很榮幸。」對於第一次與海外粉絲見面既開心又期待。

萩原利久自小便加入演藝圈，出演過多部日劇。讓台灣粉絲印象深刻的作品，包括與同門師兄菅田將暉共演的《3年A班》，戲裡飾演聰明、沉著冷靜的男學生；接著又和八木勇征合作《美麗的他》展現亮眼演技，深受許多粉絲喜愛。

萩原利久在熱播中的戲劇《初戀DOGs》飾演動物醫院的護士，角色中喜歡深田恭子飾演的咖啡店店長，兩人在感情戲上的趣味互動，讓不少戲迷直呼希望這對姊弟戀有美好結局。

萩原利久表示：「很高興海外觀眾也能看到這部作品。」戲裡與多隻狗狗對戲，他稱讚：「戲裡的狗狗們都是天才，非常可愛，每天到拍攝現場都覺得被療癒了。」

26歲的他，去年底在日本推出全新寫真書《萩原利久 2nd寫真集：W》，私下熱愛籃球的他，是NBA金州勇士隊及史蒂芬柯瑞的超級粉絲，這次寫真書拍攝選在金州勇士主場美國舊金山，實現在主場拍攝的夢想。

