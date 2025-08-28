愛到卡慘死！曹雅雯美聲竟被評論「似人似妖」充滿魅惑感

曹雅雯配唱電影歌曲《愛到卡慘死》。（立竿見影工作室）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后曹雅雯為了台灣知名動畫導演謝文明最新短片《螳螂》配唱電影歌曲《愛到卡慘死》，這首歌由音樂人施立詞曲創作，並攜手金曲製作人張三製作。

《螳螂》入選今年第82屆威尼斯影展地平線競賽單元，創下台灣動畫短片首度入圍紀錄，成為台灣動畫史全新里程碑。該片將於9月5日在威尼斯舉行世界首映，曹雅雯對於自己的歌聲即將飄揚在水都感到興奮，也跨海祝福導演謝文明能在影展勇奪最高榮譽「金獅獎」歸來。

請繼續往下閱讀...

動畫導演謝文明最新短片《螳螂》。（立竿見影工作室提供）

曹雅雯平時喜愛觀看動畫，因此接到演唱邀請時感到非常開心。過去她以為動畫電影多以童趣角度詮釋大人世界的人生議題，但在了解《螳螂》的故事並觀賞片花後，才發現影片在人物故事與美術風格上皆大膽顛覆想像。

雖然那卡西風格對曹雅雯並不陌生，但為了貼合片中女主角遊戲人間的設定與燈紅酒綠的氛圍，她特別在演唱上加入少見的「酒氣」與「風塵味」，並隨編曲的故事性起伏展現細膩卻富張力的「口氣」唱法。這讓她在演唱中過足戲癮。

謝文明聽完後驚呼，曹雅雯的歌聲完全呈現片中女主角「似人似妖」的魅惑感，更力邀她未來挑戰聲優，為動畫配音。

《螳螂》故事描述一名濃妝豔抹的女子，每晚在酒吧誘捕男人，將其殺害後帶回巢穴餵養小孩，但在一次行動中意外失手，劇情隨之失控。

本片由名導楊凡監製，集結金馬影后陳淑芳、金馬最佳男配角陳竹昇與實力派演員陳雪甄獻聲，並由音效大師杜篤之操刀，全片以台語發音，呈現極具台灣地方色彩的視聽魅力。

謝文明導演擅長以手繪動畫挖掘人性陰暗面，並以驚悚異色風格廣受國際影展肯定。新作《螳螂》歷時四年製作，動員近40位本土動畫師，運用精緻的2D逐格動畫技術，打造出宛如鉛筆素描般的獨特視覺。片中場景融合台灣老街與1980年代酒家文化，搭配曹雅雯魅惑歌喉，增添濃厚的時代氛圍與異色美學。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法