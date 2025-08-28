晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛到卡慘死！曹雅雯美聲竟被評論「似人似妖」充滿魅惑感

曹雅雯配唱電影歌曲《愛到卡慘死》。（立竿見影工作室）曹雅雯配唱電影歌曲《愛到卡慘死》。（立竿見影工作室）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后曹雅雯為了台灣知名動畫導演謝文明最新短片《螳螂》配唱電影歌曲《愛到卡慘死》，這首歌由音樂人施立詞曲創作，並攜手金曲製作人張三製作。

《螳螂》入選今年第82屆威尼斯影展地平線競賽單元，創下台灣動畫短片首度入圍紀錄，成為台灣動畫史全新里程碑。該片將於9月5日在威尼斯舉行世界首映，曹雅雯對於自己的歌聲即將飄揚在水都感到興奮，也跨海祝福導演謝文明能在影展勇奪最高榮譽「金獅獎」歸來。

動畫導演謝文明最新短片《螳螂》。（立竿見影工作室提供）動畫導演謝文明最新短片《螳螂》。（立竿見影工作室提供）

曹雅雯平時喜愛觀看動畫，因此接到演唱邀請時感到非常開心。過去她以為動畫電影多以童趣角度詮釋大人世界的人生議題，但在了解《螳螂》的故事並觀賞片花後，才發現影片在人物故事與美術風格上皆大膽顛覆想像。

雖然那卡西風格對曹雅雯並不陌生，但為了貼合片中女主角遊戲人間的設定與燈紅酒綠的氛圍，她特別在演唱上加入少見的「酒氣」與「風塵味」，並隨編曲的故事性起伏展現細膩卻富張力的「口氣」唱法。這讓她在演唱中過足戲癮。

謝文明聽完後驚呼，曹雅雯的歌聲完全呈現片中女主角「似人似妖」的魅惑感，更力邀她未來挑戰聲優，為動畫配音。

《螳螂》故事描述一名濃妝豔抹的女子，每晚在酒吧誘捕男人，將其殺害後帶回巢穴餵養小孩，但在一次行動中意外失手，劇情隨之失控。

本片由名導楊凡監製，集結金馬影后陳淑芳、金馬最佳男配角陳竹昇與實力派演員陳雪甄獻聲，並由音效大師杜篤之操刀，全片以台語發音，呈現極具台灣地方色彩的視聽魅力。

謝文明導演擅長以手繪動畫挖掘人性陰暗面，並以驚悚異色風格廣受國際影展肯定。新作《螳螂》歷時四年製作，動員近40位本土動畫師，運用精緻的2D逐格動畫技術，打造出宛如鉛筆素描般的獨特視覺。片中場景融合台灣老街與1980年代酒家文化，搭配曹雅雯魅惑歌喉，增添濃厚的時代氛圍與異色美學。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中