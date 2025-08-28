剩半個子宮也要堅強 劉若英新片掀「愛與抉擇」共鳴

劉若英（左）、薛仕凌首次合作，在《我們意外的勇氣》共演情侶。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕劉若英、薛仕凌主演電影《我們意外的勇氣》選在七夕情人節前夕釋出最新「下集預告」，呼應片中「愛與抉擇」的核心主題。

片中愛情長跑多年的情侶劉若英、薛仕凌因女方意外懷孕，生活面臨巨大衝擊，一名在職場上盡力拼搏的女強人，必須在事業與家庭間做出艱難抉擇；故事改編導演游紹翔的真實事件，真切觸碰情感與人性，不僅展現現實張力，更讓觀眾產生強烈共鳴。

劉若英（右）、薛仕凌首次合作，在《我們意外的勇氣》迎接新生命到來。（壹壹喜喜提供）

最新預告中，劉若英細膩演繹只剩半個子宮的女性，薛仕凌則以收斂卻飽含情感的表演，展現男人在愛與責任間的糾結。兩人首度於大銀幕合作，有著極高默契，情感張力令人屏息。

劉若英分享，現實生活裡，同樣在夢想與家庭間尋找平衡，因為陪伴孩子會帶來療癒，工作則讓她獲得支撐，也能把更多生活經驗分享給孩子。《我們意外的勇氣》10月23日在台上映。

