晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼滅》歌曲他唱的！MAN WITH A MISSION免打扮：我就是伊之助

MAN WITH A MISSION 12月暌違兩年在台開唱，狼人造型是他們的招牌。（華貴娛樂提供）MAN WITH A MISSION 12月暌違兩年在台開唱，狼人造型是他們的招牌。（華貴娛樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕狼人要來了！日本人氣搖滾樂團MAN WITH A MISSION（MWAM）暌違2年再度來台開唱，將在12月7日（日）於台北Legacy TERA舉行演唱會，今年迎接成軍15週年的他們，被問到「今年萬聖節要Cosplay什麼？」時，團員笑說如果真的要應景，也不用特別裝什麼，幽默回應：「那我們就不用特別穿什麼，上台直接說我們是『伊之助』就好啦！」

MAN WITH A MISSION曾經和milet一起合唱《鬼滅之刃刀匠村篇》的片頭曲《羈絆的奇蹟》，日前在天團B’z舉辦的演唱會上，與稻葉浩志合唱這首歌時，直呼「完全被他的歌聲震撼」，能與偶像同台是難得的奇蹟，甚至就連彩排時，稻葉浩志一開口就瞬間把歌變成自己的作品，令他們讚嘆B'z是「真正的傳奇」。

MAN WITH A MISSION12月7日將在台北Legacy TERA開唱。（華貴娛樂提供）MAN WITH A MISSION12月7日將在台北Legacy TERA開唱。（華貴娛樂提供）

除了舞台表演，MAN WITH A MISSION也和台灣有不少趣味連結，成員回憶曾在台北演出時突然脫口而出「カツ丼うまい！（豬排丼好吃）」，自己事後也摸不著頭緒，但也趁機推薦日本蕎麥麵店的豬排丼，「湯頭做的丼飯特別好吃，下次一定要試試。」至於來台最期待的美食，他們則一致點名小籠包，每次到訪都必排進行程，更好奇想找當地人才知道的隱藏名店。

談到成軍15年，MWAM仍難忘2011年初登「京都大作戰」音樂祭的瞬間，原以為頂多5、600人，結果竟吸引2000人擠爆小舞台，「那一刻更堅定了繼續走下去的決心。」如今邁入15週年，他們強調不會為自己劃定終點，而是要保持當年的衝動，把每一場演出做到最好。

最後，MAN WITH A MISSION也向台灣樂迷喊話：「這次大概是暌違兩年再度造訪台灣吧，雖然中間隔了很長一段時間，但我們全體成員和工作人員都非常期待。能夠再度站在台灣歌迷面前演出，我們真的感到很開心。希望演出當天，大家能把這兩年的思念全部投射到我們身上，我們也已經準備好用全力迎接。請務必期待這場舞台，再次謝謝大家！」

【MAN WITH A MISSION「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 - ASIA TOUR」in TAIPEI】將於12月7日在Legacy TERA舉行，票價為新台幣VIP 3800元、Standing A 3400元、Standing B 2900元三種。VIP福利包含巡迴主視覺海報1張、現場周邊商品優先購買（於指定時間內）、VIP通行證及專屬區域，海報部分含簽名版本，將隨機發送給VIP觀眾。更多演唱會詳情請洽主辦單位華貴娛樂官方社群專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中