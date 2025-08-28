《鬼滅》歌曲他唱的！MAN WITH A MISSION免打扮：我就是伊之助

MAN WITH A MISSION 12月暌違兩年在台開唱，狼人造型是他們的招牌。（華貴娛樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕狼人要來了！日本人氣搖滾樂團MAN WITH A MISSION（MWAM）暌違2年再度來台開唱，將在12月7日（日）於台北Legacy TERA舉行演唱會，今年迎接成軍15週年的他們，被問到「今年萬聖節要Cosplay什麼？」時，團員笑說如果真的要應景，也不用特別裝什麼，幽默回應：「那我們就不用特別穿什麼，上台直接說我們是『伊之助』就好啦！」

MAN WITH A MISSION曾經和milet一起合唱《鬼滅之刃刀匠村篇》的片頭曲《羈絆的奇蹟》，日前在天團B’z舉辦的演唱會上，與稻葉浩志合唱這首歌時，直呼「完全被他的歌聲震撼」，能與偶像同台是難得的奇蹟，甚至就連彩排時，稻葉浩志一開口就瞬間把歌變成自己的作品，令他們讚嘆B'z是「真正的傳奇」。

請繼續往下閱讀...

MAN WITH A MISSION12月7日將在台北Legacy TERA開唱。（華貴娛樂提供）

除了舞台表演，MAN WITH A MISSION也和台灣有不少趣味連結，成員回憶曾在台北演出時突然脫口而出「カツ丼うまい！（豬排丼好吃）」，自己事後也摸不著頭緒，但也趁機推薦日本蕎麥麵店的豬排丼，「湯頭做的丼飯特別好吃，下次一定要試試。」至於來台最期待的美食，他們則一致點名小籠包，每次到訪都必排進行程，更好奇想找當地人才知道的隱藏名店。

談到成軍15年，MWAM仍難忘2011年初登「京都大作戰」音樂祭的瞬間，原以為頂多5、600人，結果竟吸引2000人擠爆小舞台，「那一刻更堅定了繼續走下去的決心。」如今邁入15週年，他們強調不會為自己劃定終點，而是要保持當年的衝動，把每一場演出做到最好。

最後，MAN WITH A MISSION也向台灣樂迷喊話：「這次大概是暌違兩年再度造訪台灣吧，雖然中間隔了很長一段時間，但我們全體成員和工作人員都非常期待。能夠再度站在台灣歌迷面前演出，我們真的感到很開心。希望演出當天，大家能把這兩年的思念全部投射到我們身上，我們也已經準備好用全力迎接。請務必期待這場舞台，再次謝謝大家！」

【MAN WITH A MISSION「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 - ASIA TOUR」in TAIPEI】將於12月7日在Legacy TERA舉行，票價為新台幣VIP 3800元、Standing A 3400元、Standing B 2900元三種。VIP福利包含巡迴主視覺海報1張、現場周邊商品優先購買（於指定時間內）、VIP通行證及專屬區域，海報部分含簽名版本，將隨機發送給VIP觀眾。更多演唱會詳情請洽主辦單位華貴娛樂官方社群專頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法