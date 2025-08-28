晴時多雲

娛樂 最新消息

母嬰品牌談高糖奶粉「拉2家下水」 巴毛律師：我只能RESPECT

母嬰品牌媽媽餵拍片稱：嬰兒配方奶粉含糖量超高，引發家長恐慌。（翻攝自Threads）母嬰品牌媽媽餵拍片稱：嬰兒配方奶粉含糖量超高，引發家長恐慌。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕母嬰品牌「媽媽餵」Mamaway拍片稱：嬰兒配方奶粉含糖量超高，引發家長恐慌，業者今（28）晚發布道歉聲明，指「用詞不精準」。對此，網紅「ICU醫生陳志金」表示：「坐等亞培和美強森的法務出手」；網紅「巴毛律師」也說｢我只能RESPECT」。

媽媽餵今晚發布的最新聲明。（翻攝自Threads）媽媽餵今晚發布的最新聲明。（翻攝自Threads）

媽媽餵今晚發出的聲明中解釋，片中指的其實是1歲以上成長奶粉，並以「亞培」、「美強生」兩品牌舉例，更指兒科醫師也有提醒。ICU醫師陳志金則在社群發文表示，依照媽媽餵的說法「是說一歲以前可以喝配方奶，一歲以後，母乳反而是首選？有點看不懂這個邏輯，有人可以翻譯一下嗎？」

網紅ICU醫生陳志金認為，媽媽餵直接點名兩品牌，恐惹禍上身。（翻攝自臉書）網紅ICU醫生陳志金認為，媽媽餵直接點名兩品牌，恐惹禍上身。（翻攝自臉書）

陳志金更進一步表示，感覺越聲明越多人不滿，且這次還點名了亞培和美強森，忍不住調侃：「坐等亞培和美強森的法務出手」。

另外，網紅「巴毛律師」陳宇安也發文，意有所指地說，「油罐車首選。前幾天才說沒有針對特定品牌，今天就直接針對了，我只能RESPECT」。

網紅「巴毛律師」陳宇安以「油罐車首選」形容母嬰品牌。（翻攝自臉書）網紅「巴毛律師」陳宇安以「油罐車首選」形容母嬰品牌。（翻攝自臉書）

