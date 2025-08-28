晴時多雲

娛樂 音樂

「我媽說我比G-Dragon還帥」 台灣DJ教父嫩照尬帥

羅百吉（右）曬出嫩照，表示母親覺得他比GD帥。（翻攝自臉書）羅百吉（右）曬出嫩照，表示母親覺得他比GD帥。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕對於1980～1990年出生的人來說，「台灣DJ教父」羅百吉曾經打造過許多電音神曲，他昨（27）日在社群發文，「好多人說我年輕時跟G-Dragon很像」，還曬出一張年輕時的照片，跟「GD」G-Dragon權志龍一起做對比。

羅百吉曾經是台灣最潮的音樂人。（翻攝自臉書）羅百吉曾經是台灣最潮的音樂人。（翻攝自臉書）

羅百吉說：「其實他們沒有看清楚，因為我媽說我比G-Dragon還帥」，驚人發言掀起網友回憶殺。羅百吉當初把HIP HOP帶進台灣時，還是個年輕小夥子，不但臉型削瘦，模樣也相當俊朗。沒想到隨著歲月無情，現在的羅百吉已經長大又變胖了。

也有不少網友附和羅百吉，認為當初台灣還沒有電音、HIP HOP的時候，羅百吉的音樂真的很潮，說他是「台灣版GD」也不為過。當時羅百吉一頭金髮，寬鬆而超尺寸的穿搭，的確自成風格，另外有網友也覺得當年的羅百吉跟韓國饒舌歌手LOCO也很像。

寒流天王「GD」權志龍。（法新社）寒流天王「GD」權志龍。（法新社）

點圖放大header
點圖放大body

