「我媽說我比G-Dragon還帥」 台灣DJ教父嫩照尬帥

羅百吉（右）曬出嫩照，表示母親覺得他比GD帥。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕對於1980～1990年出生的人來說，「台灣DJ教父」羅百吉曾經打造過許多電音神曲，他昨（27）日在社群發文，「好多人說我年輕時跟G-Dragon很像」，還曬出一張年輕時的照片，跟「GD」G-Dragon權志龍一起做對比。

羅百吉曾經是台灣最潮的音樂人。（翻攝自臉書）

羅百吉說：「其實他們沒有看清楚，因為我媽說我比G-Dragon還帥」，驚人發言掀起網友回憶殺。羅百吉當初把HIP HOP帶進台灣時，還是個年輕小夥子，不但臉型削瘦，模樣也相當俊朗。沒想到隨著歲月無情，現在的羅百吉已經長大又變胖了。

請繼續往下閱讀...

也有不少網友附和羅百吉，認為當初台灣還沒有電音、HIP HOP的時候，羅百吉的音樂真的很潮，說他是「台灣版GD」也不為過。當時羅百吉一頭金髮，寬鬆而超尺寸的穿搭，的確自成風格，另外有網友也覺得當年的羅百吉跟韓國饒舌歌手LOCO也很像。

寒流天王「GD」權志龍。（法新社）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法